Ein Pausenhof mit Inseln für Verdens Nicolaischule

Von: Katrin Preuß

Schulleiterin Carola Reinecke (l.) erklärte den Klassensprechern, dass die Stadt die Schulhöfe in Ordnung halten muss. Dann übernahmen Lutz Brockmann, Ralf Heinrich und Thomas Schulz (im Hintergrund, v.l.) die weiteren Erläuterungen zum Siegerentwurf. Wer alle fünf Wettbewerbsbeiträge sehen möchte, hat in der kommenden Woche, Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 14 Uhr, in der Schule Gelegenheit dazu. © Preuß

Blütensaum und Spielgarten, Lerninsel und Bewegungsparcours, Dachgarten und Sonnendeck: Es liest sich schon einmal gut, was da auf dem Pausenhof der Nicolaischule entstehen soll. Landschaftsarchitekt Thomas Schulz von „GrünPlan“ aus Hannover stellten seinen Entwurf am Freitag den Klassensprechern der Grundschule vor.

Verden – Ursprünglich wollte die Grundschule ihren Pausenhof mit einem Niedrigseilgarten aufpeppen. Als das Projekt bereits in trockenen Tüchern schien, wurde es gestoppt aufgrund von Befürchtungen, die alten Linden auf dem Areal könnten dadurch Schaden nehmen.

Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Politik sahen jedoch Handlungsbedarf – und stellten Mittel zur Verfügung für einen Wettbewerb. Fünf Fachplanungsbüros nahmen daran teil, am Ende überzeugte der Entwurf von Thomas Schulz die Jury, in der auch Vertreterinnen der Schule saßen.

Entwurf muss vielen Anforderungen gerecht werden

„Lebendig. Grün. Schule!“ nennt der Mann aus Hannover sein Konzept. Es klingt wie ein Versprechen, das Schulz auf dem Papier schon mal einlöst. „Ziel der Neugestaltung ist die Entwicklung eines grüngeprägten, die Biodiversität stärkenden Außenraumes, der gleichzeitig vielfältige Aufenthalts-, Spiel- und Lernmöglichkeiten bietet“, schreibt Schulz in seinen Erläuterungen. Planerisch findet sich das nun in einem Spielgarten mit diversen Geräten wieder. In den begrünten Dächern der Anbauten, erreichbar über Außentreppen und wahlweise als Schulgarten oder Freiluft-Klassenzimmer nutzbar. In bodengleichen Trampolinen und über das gesamte Areal verteilten Sitzgelegenheiten.

Der Entwurf musste vielen Anforderungen Rechnung tragen. Belange des Brandschutzes mussten berücksichtigt werden, Natur und Klima sollten zu ihrem Recht kommen. Es bedurfte der Entsiegelung von Flächen, damit Regenwasser besser versickern kann. Zum denkmalgeschützten Schulgebäude soll das alles auch passen. Und dann waren da ja noch die Wünsche der eigentlichen Hauptpersonen.

Links vom Schulgebäude sieht der Entwurf einen Spielgarten vor. Der beliebte Bolzplatz Richtung Hohe Leuchte bleibt erhalten. © Preuß

Kinder wünschen sich vor allem Spielgeräte

Schulleiterin Carola Reinecke hatte zu der Präsentation am Freitag eine dicke Mappe mitgebracht, gefüllt mit den Vorstellungen der Kinder. Mit dicken Filzstiftstrichen hatten die Mitglieder des Kinderrates in Fotografien hineingemalt, was ihnen auf ihrem Pausenhof fehlt. Und das sind vor allem Spielgeräte.

Die sieht der Entwurf von Thomas Schulz nun vor. Wobei der Landschaftsarchitekt auf seinem Plan ganz bewusst nur die Standorte für Schaukel- oder Klettermöglichkeiten markierte. Welche Geräte tatsächlich auf den Schulhof kommen, darüber sollen die Kinder mitentscheiden können.

Auch Obstbäume stehen hoch im Kuss

Fürs erste zeigten sich die Klassensprecher am Freitag schon einmal zufrieden. Zumal Thomas Schulz mit seiner Idee, die Kinder an Pflanzaktionen zu beteiligen und dabei auch Obststräucher zu verwenden, offene Türen einrannte. Denn nach den Spielgeräten stehen bei den Erst- bis Viertklässlern Apfel- und Kirschbaum, Himbeersträucher und Erdbeerpflanzen ganz oben auf der Prioritätenliste.

„Unser Wunsch ist es, dass wir im Herbst schon irgendwas sehen können, wenn’s irgendwie geht“, sagte Lutz Brockmann. Einen konkreten Zeitplan nannte der Bürgermeister nicht. „Es wird sicherlich in zwei, drei Jahren hier ganz anders aussehen“, wagte Ralf Heinrich, der das Projekt von städtischer Seite her betreut, eine vorsichtige Prognose.

Die Realisierung ist eng an die Finanzierung der Neugestaltung geknüpft. Zwischen 500 000 und 600 000 Euro wird die Umsetzung des Entwurfes kosten. Hier erhofft sich die Stadt Fördermittel von Bund und Land von bis zu 50 Prozent.

Denn bundesweit wird ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule schrittweise eingeführt. Dann werden noch mehr Kinder noch mehr Zeit in der Schule verbringen. Das verändert auch die Ansprüche an die Schulhöfe. Diese seien bereits jetzt „die am meisten bespielten Freiflächen in der Stadt“, so Brockmann.