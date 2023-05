Kinderbrief fürs neue Klettergerät in Verden

Von: Florian Adolph

Brockmann mit den Kindern und ihrem Schreiben. © Adolph

Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann nahm jetzt Wünsche von Kindern aus dem Burgberg-Viertel entgegen. Die Mädchen und Jungen malten ihren Traum-Spielplatz.

Verden – „Lieber Herr Brockmann. Für uns Kinder gibt es weit und breit nur einen Spielplatz und der ist total alt und langweilig“, so beginnt der Brief, in dem die Mädchen und Jungen des Burgbergs und dessen Umgebung Verdens Bürgermeister um Hilfe baten – und Lutz Brockmann kam, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Viel gibt es da nicht zu sehen – ein paar Klettergeräte, von denen die Farbe abblättert und den Blick auf den Rost darunter freigibt, eine alte Rutsche, eine Sandkiste, die laut einer Mutter niemand benutzt, eine Holzwippe, ein Holzschwein und eine einzelne kleine Schaukel.

Das rostige Klettergerüst lädt kein Kind mehr zum Spielen ein. © Adolph

Es erwarteten den Bürgermeister aber die versammelten Kinder und ihre Eltern mit ihren Wünschen und vielen selbstgemalten Bildern vom Traumspielplatz. Brockmann betrachtete jedes Bild und verlas dann laut die Wünsche der aufgeregten Kinder. Ob ein „cooles Klettergerüst“, eine Korbschaukel, ein Spielhaus, Drehkarussell, Bodenschaukel, Röhrenrutsche, Wasserpumpe, Seilbahn – alles, was das Kinderherz begehrt, war auf der Liste zu finden, aber auch eine „nicht so gefährliche Wippe“ wurde von den kleinen Leuten gewünscht.

„Im Winter ist die Rutsche sehr gefährlich, da kann man runterfallen und sich was brechen“, erzählte der siebenjährige Maxi dem Bürgermeister. „Das ist mir passiert. Ich habe mir die Hüfte gebrochen.“

Umrandung der Sandkiste „nicht kindgerecht“

Auch die Eltern haben etwas an dem veralteten Spielplatzgerät auszusetzen. So beschrieb Spielplatzpatin und Mutter Jennifer Pinter die Umrandung der Sandkiste als „nicht kindgerecht“. „Mein Sohn ist einmal gefallen und gegen die harte Umrandung geschlagen. Er hatte dann eine dicke Beule“, so Pinter. Der Spielplatz „Alte Burg“ stehe, so Pinter, leider nicht auf der Liste der zu erneuernden Spielplätze. Den Bürgermeister von Verden über diese „Notlage“ zu informieren, hatten die achtjährige Johanna und der siebenjährige Henry als Erste in Angriff genommen.

Kinder malen Bilder mit ihren Wunschgeräten

„Unsere Eltern standen vor der Schule und haben über den Spielplatz geredet. So sind wir auch in das Thema reingekommen und hatten die Idee den Brief zu schreiben“, erzählte die kleine Johanna. „Weil der Spielplatzplatz nicht mehr so schön ist und man nicht mehr so schön spielen kann“, ergänzte Henry. Johanna verfasste dann auch den ersten Brief an den Bürgermeister, berichtete ihre Mutter Elke Hauschild. Henry habe inzwischen Bilder gemalt und rumerzählt, damit auch viele Kinder kommen, um den Brief Bürgermeister Brockmann persönlich zu übergeben, „damit er sieht, wieviele Kinder hier schon wohnen“, so Jennifer Pinter.

Es kämen auch viele Leute mit dem Rad vorbei und halten beim Spielplatz an, denn er liegt direkt beim Radweg, nahe der Radlerbrücke.

Bürgermeister Brockmann lobte, dass die Kleinen so zahlreich gekommen waren. „Es freut mich, dass ihr euch kümmert“, sagte er. „Hättet ihr nämlich nichts gesagt, hätte ich nicht gewusst, wie es um den Spielplatz steht. Ich hoffe, dass ihr euch auch in eurem späteren Leben immer wieder so kümmert.“ Dies sei wichtig für die Demokratie, erklärt er den Kleinen.

Die Kinder zeigten Brockmann dann nahen Wald, in dem sie ebenfalls gerne zum Spielen gehen, was der Bürgermeister für gut befand. Er sinnierte da über die Möglichkeit, ein Schild aufzustellen, dass im Forst das Spielen erlaubt sei. Auch wolle er „die Idee mitnehmen, im Wald ein paar Klettermöglichkeiten zu schaffen“, so Lutz Brockmann.

Die Kinder zeigen Brockmann mit ihren gemalten Bildern, wie sie sich ihren Traumspielplatz vorstellen. © Adolph

Bürgermeister bittet um Geduld

„Ich nehme die Wünsche mit ins Rathaus und bespreche sie mit dem Zuständigen für Spielplätze“, versprach der Bürgermeister den Kindern zum Schluss. Er wies sie aber auch sanft darauf hin, dass es einige Wochen dauern könne, bis sich etwas tut und dass nicht alles auf einmal kommen werde. Er wisse, dass eigentlich niemand Zeit habe, insbesondere nicht als Kind, er bat seine jungen Zuhörer aber dennoch um Geduld. Sein Versprechen „Es kommt ein Gerät nach dem anderen“ verstanden auch die Kinder.

Einige der Wünsche seien allerdings unrealistisch, gab der Bürgermeister den Kindern zu bedenken. Für eine Seilbahn sei kein Platz auf dem kleinen Areal und bei einer Wasserpumpe müsste dann auch sichergestellt werden, dass das Wasser sauber genug ist, für den Fall, dass die Kinder es trinken. Bei den anderen Wünschen wolle er aber prüfen, was am schnellsten verändert werden könne.

Jennifer Pinter zeigte sich froh: „Es ist wichtig, dass die Kinder einen Treffpunkt haben, jetzt wo sie anfangen, ihren Freiraum zu suchen und auch mal etwas auf eigene Faust erleben wollen.“