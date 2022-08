„Mein Herz 2.0“ feiert Premiere

Freuen sich auf die Aufführung von „Mein Herz 2.0“: Jacek Wohlers und Sängerin Insa Ommen, die die Stücke getextet und komponiert haben, Bassist Axel Hartig und Schlagzeuger Ralf Jackowski (v.l.). © SOHMusic

Ein Jahr ist es her, dass Jacek Wohlers, Insa Ommen und Band in der Verdener Stadthalle Premiere feierten mit ihrem Musical „Mein Herz“. Jetzt gibt es eine überarbeitete Fassung. „Mein Herz 2.0“ wird am Sonntag, 11. September, aufgeführt, wieder in der Stadthalle.

Verden – Der Wecker klingelt und eigentlich möchte man sich umdrehen und weiterschlafen. Doch was treibt uns an, immer wieder das Bett zu verlassen, unser Leben zu leben? „Liebe ist das, was hier bei den Menschen alles am Laufen hält“, so sieht es der künstlerische Leiter des Musicals, Jacek Wohlers. Doch eben diese Liebe sei es auch, die uns quälen und uns den Schlaf rauben kann und damit Stoff für endlose künstlerische Werke liefert.

In der neuen Fassung des Musicals „Mein Herz“ kommt die ganze Bandbreite des Themas direkt in die Herzen des Publikums, berichten die Musical-Macher in einer Pressemitteilung. „Hier darf gelacht, geweint und gejubelt werden“, sagt Jacek Wohlers über die Liederreihe rund um Liebe, Hoffnung und Freiheit.

Die Musik ist geprägt von der leuchtend klaren und vielfältigen Stimme von Insa Ommen. Die Songs, mal nachdenklich und ruhig, mal frech und fetzig werden von Jacek Wohlers am Flügel begleitet. Mit dem Groove-Spezialisten Axel Hartig am Bass und dem Drummer Ralf Jackowski entsteht eine bewegte musikalische Performance. Dazu kommen die Soul-Stimme Johana Klaas und Mariska Nijhof, die mit Akkordeon und Gesang für Weltmusikeinlagen sorgt.

Nach der ausverkauften Premiere im September 2021 musste die zweite Aufführung von „Mein Herz“, geplant für den Dezember vergangenen Jahres, wegen Corona abgesagt werden. Diesen Umstand haben Insa Ommen und Jacek Wohlers genutzt und unermüdlich weiter getextet, komponiert und gefeilt. Mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen für besonders kreative Projekte sowie dem Sponsoring der Kanzlei Voige & Partner aus Verden werden sie dabei unterstützt.

Das Projekt entwickelte sich aus dem „Stations of Hope Music Project“. Dieses Projekt aus Verden fördert junge Nachwuchskünstler und bietet ihnen die Möglichkeit, mit Profis zusammen zu arbeiten.

Jacek Wohlers und Insa Ommen gründeten vor zwei Jahren zusammen das Projekt unter dem Motto „Hoffnung und Kraft durch Musik“. Zahlreiche Songs, unter anderem auch aus dem Musical, hat das Songwriter-Duo inzwischen in verschiedenen Besetzungen auf YouTube und auf den Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Die ersten vier Songs des neuen Albums mit Band werden ab heute, 1. September, auf allen Plattformen zu hören sein. Auf den Rest dürfen sich die Hörer dann für die Zeit nach dem Musical freuen. Denn im Herbst kommt das ganze Album mit den neuen Songs, die bereits im Konzert in der Stadthalle zu hören sind.

Jetzt freut sich erstmal die Band auf neue und alte Gesichter im Publikum und hofft, mit den neuen Songs und der neuen Aufmachung das Herz des Publikums zu berühren.

Infos und Karten

Musik und Videos sind unter www.sohmusic.com zu finden. Karten für „Mein Herz 2.0“ am Sonntag, 11. September, gibt es in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung und überall, wo es Nordwest-Tickets gibt, zum Stückpreis von 19, ermäßigt 15 Euro. An der Tageskasse kosten die Karten 23 (19) Euro. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr bei freier Platzwahl.