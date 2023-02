Ein Hospiz für den Landkreis Verden

Von: Katrin Preuß

Stellvertretend für das Diakonissen-Mutterhaus, die Städte Achim und Verden, den Landkreis, den Rotary Club, die Hospizhilfen Achim und Ottersberg, das Palliativnetz, die Aller-Weser-Klinik, die Feuerbestattung und den Palliativstützpunkt Nienburg/Weser trafen sich Matthias Richter, Daniel Moos, Horst Baumann, Johannes Stephens, Willy Hilling, Dr. Gerrit Ermel, Silke Hinze, Marianne Baehr, Kathrin Harms, Dr. Peter Ahrens, Fulko Steinhausen, Georg Kramann, Dr. med. Anke Hornemann, Anja Meyer, Frauke Haar, Karola Holweg, Ute Barth-Hajen und Ines Niehaus (v.l.) im Kreishaus in Verden. © Diakonissen-Mutterhaus

Weil die Nachfrage entsprechend groß sei, will das Rotenburger Diakonissen-Mutterhaus ein Hospiz im Landkreis Verden errichten. Aktuell läuft die Suche nach einem Grundstück.

Landkreis – Es ist eine Tatsache: Sterben muss jeder. „Aber nicht alleine!“, wird der Satz auf der Internetseite des Hospizes Zum Guten Hirten komplettiert. Im Sommer 2021 eröffnete das Diakonissen-Mutterhaus seine Einrichtung in Rotenburg. Seitdem bietet der moderne Flachbau neun sterbenskranken Gästen ein letztes, ein liebevolles Zuhause. Nun soll auch im Kreis Verden ein Hospiz entstehen.

„Auch aus dem Landkreis Verden erhalten wir immer mehr Anfragen“, berichtet Johannes Stephens, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft des Rotenburger Hospizes. Den wachsenden Bedarf bestätigten auch Vertreter aus Achim, Verden und des Landkreises, des Kirchenkreises, der Aller-Weser-Klinik, der Hospizhilfe und des Palliativnetzes bei einem Treffen in Verden. Sie alle sind eingebunden in das Projekt.

Fläche muss mindestens 3500 Quadratmeter groß sein

Aktuell sucht das Diakonissen-Mutterhaus nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau: mindestens 3 500 Quadratmeter groß, mit guter Verkehrsanbindung, aufgrund der besseren ärztlichen Versorgung in der Nähe Achims oder Verdens und in einer lebendigen Nachbarschaft. Soll heißen, eine Fläche in einem Gewerbe- oder gar Industriegebiet soll es nicht sein. Dazu muss es finanzierbar sein.

„Wir freuen uns, wenn jemand eine Idee hat“, sagt Stephens. Denn der Blick in die gängigen Immobilien-Portale hat bislang nur die Erkenntnis gebracht, dass der Markt leer gefegt ist.

Das Hospiz Zum Guten Hirten in Rotenburg: In gleicher Bauweise könnte auch die Einrichtung im Kreis Verden entstehen. © Klar Werbeagentur

Neubau soll dem Gebäude des Rotenburger Hospiz‘ entsprechen

Mit der Suche nach dem Baugrund steht und fällt der weitere Ablauf. Ist der gekauft, könnte bereits Mitte des Jahres der Bauantrag gestellt werden, so Stephens. Denn die Pläne für das Gebäude hat er quasi schon in der Schublade. Es sind die des Rotenburger Hospizes. Je nach Bauzeit könnte die Einrichtung schon Anfang 2025 ihren Betrieb aufnehmen. „Das ist ambitioniert“, weiß Stephens. „Aber wir merken, dass unser Angebot in Rotenburg nicht reicht.“

Rund 1 000 Quadratmeter umbauter Raum, A-förmiger Grundriss, barrierefrei, mit neun je 30 Quadratmeter großen Gästezimmern, jedes mit eigenem Bad und Terrasse, eine große Wohnküche, Platz für die Verwaltung und für die Angehörigen: So stellen sich die Rotenburger auch das Hospiz im Landkreis Verden vor.

Die große, lichte Wohnküche des Rotenburger Hospizes: Sie ist auch ein Treffpunkt für die Gäste und die Mitarbeiter der Einrichtung. © Klar Werbeagentur

Aktuelle Kostenschätzung liegt bei fünf Millionen Euro

Aktuell geht Johannes Stephens von einer Gesamtinvestition in Höhe von fünf Millionen Euro aus. Finanziert über einen Kredit, den das Diakonissen-Mutterhaus aufnimmt. Abzuzahlen über die Miete von der noch zu gründenden Hospiz-Betreibergesellschaft, einer gemeinnützigen GmbH. „Hospiz darf nie ein Geschäftsmodell sein“, macht Stephens deutlich.

Letztlich seien es die Kostenträger, die Kassen, die den Betrieb eines Hospizes finanzieren. Jedenfalls zu 95 Prozent. In Rotenburg gebe es pro Jahr einen Zuschussbedarf von 150.000 bis 170.000 Euro, der über Spenden zusammenkomme.

Auf Spenden für das neue Hospiz hofft Johannes Stephens bereits jetzt (siehe Info-Kasten). Denn die Gästezimmer sollen besonders schön ausgestattet werden. Auch wenn die Einrichtung mit dem Thema Tod verknüpft ist, gibt Stephens eines zu bedenken: „Ein Hospiz ist auch ein Lebensort.“

Spenden werden bereits jetzt entgegengenommen Zur Umsetzung des Projektes sind die Verantwortlichen auf Spenden für eine schöne und wohnliche Ausstattung angewiesen. „Das Diakonissen-Mutterhaus geht ja bereits mit einem großen Investment in das Projekt und für die Ausstattung wünschen wir uns die Unterstützung aus der Bevölkerung“, so Johannes Stephens. Bis zur Gründung einer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft können Spenden an das Diakonissen-Mutterhaus erfolgen, Sparkasse Rotenburg-Osterholz, BIC: BRLADE21ROB, IBAN: DE57 2415 1235 0025 1234 56, Stichwort „ Hospiz im Landkreis Verden“. Kontakt zu Johannes Stephens unter Telefon 04261/773996, mobil 0152/09040853, E-Mail j.stephens@diako-hospiz.de.