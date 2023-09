Kneipennacht: ein Hauch Stones, ein bisschen spontan

Teilen

Die Rolling-Stones-Tribute-Band Voodoo Lounge (Bild links) gastiert im Domgymnasium, Whiskey On Valentines (r.) ist im La Piazza zu hören. © Huch/Veranstalter

Noch elf Tage bis zur Verdener Kneipennacht. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr steht die Veranstaltung am Scheideweg.

Verden – Die Verdener Innenstadt verwandelt sich am Sonnabend, 23. September, wieder in eine einzige Musikmeile. Der Verein Verdener Jazz- und Bluestage lädt zur traditionellen Kneipennacht ein. 13 verschiedene Bands spielen an zwölf Locations. In den Kneipen geht es ab 20.30 Uhr rund. Im Domgymnasium fällt der Startschuss bereits um 20 Uhr. Die Dozenten von Jugend jazzt geben in der Aula zum Auftakt in einer konzertanten Session einen Einblick in ihr musikalisches Können. Um 21 Uhr spielen Voodoo Lounge als Headliner der Kneipennacht.

Jazz und Blues geht damit in die Jubiläumsnacht. Vor 25 Jahren markierte die erste Kneipennacht den Startschuss für die Verdener Livemusik-Initiative. Die Innenstadt regelmäßig voll, Superstimmung in den Gaststätten, das ist das Markenzeichen, das einen festen Platz im Terminkalender erhalten hat. Bis Corona. „In guten Jahren hatten wir 1 500 bis 1 600 Besucher“, sagt Jazz- und Blues-Vorsitzender Volkmar Koy. Das war nach dem Wiederstart anders. Vor einem Jahr kam die Kneipennacht nach Veranstalter-Angaben auf 800 veräußerte Tickets. „Eigentlich zu wenig. Es hat zum Minus in der Vereinskasse geführt.“ Damals allerdings lag den Menschen die Pandemie noch in den Hinterköpfen. Die Inzidenz sorgte dafür, dass man noch auf Distanz blieb.

Und so bewegt sich das Spektakel ausgerechnet im Jubiläumsjahr auf einen Scheideweg zu. Gelingt es wieder, auf Zahlen aus dem Vor-Covid-Jahrzehnt zu kommen? Das ist die entscheidende Frage, die in knapp zwei Wochen beantwortet ist. „Wir brauchen mindestens 1 000 Besucher“, sagt Koy. Erste Anzeichen belegen, unerreichbar ist dieses Ziel nicht. Der Vorverkauf läuft seit Ende August, und die ersten Einschätzungen fallen zuversichtlich aus. Tickets gibt es für 15 Euro bei der Verdener Aller-Zeitung, bei der Touristinfo im Rathaus sowie im Sottis und bei Portofino. An der Abendkasse sind 20 Euro auf den Tisch des Hauses zu legen. Wer einmal Eintritt bezahlt hat, kann ganz nach Belieben zwischen den Gaststätten wechseln.

Oder natürlich auch ins Domgymnasium zu Voodoo Lounge gehen. Die Rolling-Stones-Tribute-Band ist schon seit 20 Jahren in Deutschland und im angrenzenden europäischen Ausland erfolgreich. Einmal mehr werden sie im Domgymnasium mit Leidenschaft, Hingabe und großer Spielfreude den großen Hits der Rolling Stones huldigen. Regelmäßige Besucher ihrer Konzerte wissen jedoch auch, dass die Band ihr Publikum immer wieder gern mit einigen weniger bekannten Perlen aus dem schier unerschöpflichen Fundus der lebenden Legenden überrascht. Rock’n’Roll kann glücklich machen, das weiß die Band aus eigener Erfahrung. „Ich weiß nicht, warum die Leute viel Geld für Glücksratgeber und Wellnesshotels ausgeben, sie müssten doch einfach nur ihre alten Platten hören“, so Sänger Bobby Ballasch.

Im La Piazza spielen Whiskey On Valentines. Die Musik des Duos ist handgemacht, schräg, von zerbrechlich bis hochexplosiv. Mit „Highborn Girl“ gelang ihnen ein furioses Debüt, das die Fachpresse sichtbar beeindruckte. Mit jeder Menge Lorbeeren bedacht, machten Theuderich Metzger (Voc., Harmonicas) und Peter Stahl (Guitars, Kickdrums) die Bühnen in Deutschland der Schweiz und Österreich unsicher. Kein Auftritt gleicht dem anderen, spontane Kompositionen gehören ebenso dazu wie ihre Geschichten von Liebe, in die Jahre gekommenen Nutten, Dämonen oder Alkoholexzessen abseits jeder Realität. kra/ahk