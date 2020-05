Häuslingen - Von Fred Raczkowski. Corona macht es möglich: Um mehr Abstände zwischen Zuhörern und Ratsmitgliedern zu bekommen, tagte der Häuslinger Gemeinderat am Mittwochabend auf dem Schießstand am Sportplatz. Im Mittelpunkt der Sitzung stand Post aus Verden, die bei Bürgermeisterin Dr. Kathrin Wrobel zu regelrechten Freudeausbrüchen geführt hatte: ,,Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich die Zuwendungsbescheide bekam.“

Tatsächlich gab es reichlich Grund zur Freude: Das Verdener Amt für regionale Landesentwicklung stellte in dem Schreiben Fördergelder in Höhe von 910 000 Euro für die Um- und Neugestaltung der Straßen Berliner Ring und Mühlenweg in Aussicht (die VAZ berichtete ausführlich), finanzielle Hilfen, die Anlieger und Gemeinde bei der Umsetzung der Pläne erheblich entlasten.

„So etwas wie ein Lottogewinn“, kommentierte Wrobel den Geldregen. Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige: „Das ist schon ein Geschenk für die Anlieger.“ Allerdings blieb für die Entscheidung der Gemeinde auch nicht mehr viel Zeit: Die Fördergelder müssen bis zum 31. Oktober abgerufen werden.

Am Mittwoch ging es daher um die Frage, ob der Gemeinderat den Sanierungsplänen für die beiden Straßen auf dieser Basis zustimmen sollte und damit auch das Ausschreibungsverfahren zügig beginnen könne. Vor der Abstimmung stellte Planer Thomas Ulbrich noch einmal Einzelheiten des Planungskonzeptes vor, begleitet von Anfragen und Anregungen aus dem Kreis der Zuhörer und Ratsmitglieder.

Das Konzept sieht einen „barrierefreien Ausbau der Straßen als Lebensraum“ vor mit der Schaffung von Grünflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten, eine „Straße für alle“.

Anregungen sollen berücksichtigt werden

Das, so zeigte sich in der Diskussion, könnte aber auch zu Problemen führen: Wie ist es beispielsweise im Begegnungsverkehr von Fahrzeugen, kommen Müllfahrzeuge oder schwere Landmaschinen noch durch? Die Anregungen wurden Punkt für Punkt durchgegangen und Fachplaner Thomas Ulbrich versprach, die Vorschläge zu berücksichtigen: „Wir sind jetzt ja in der Grobplanung.“

Der Rat entschloss sich schließlich einstimmig für eine Sanierung der beiden Straßen. Die Kosten für den Umbau des Berliner Rings würden demnach bei rund 560 000 Euro liegen, beim Mühlenweg wären es etwa 762 000 Euro. Für den Berliner Ring müssten Gemeinde und Anlieger einen Restbetrag von 27 Prozent der Kosten aufbringen, beim Mühlenweg wären es 35 Prozent. Die Bauvorhaben sollen nun zeitgleich ausgeschrieben werden.

In einem weiteren Punkt der Sitzung ging es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kita-Betreuung und andere Bereiche der Gemeinde. Bei der Kita-Notbetreuung habe es eine sehr gute Zusammenarbeit der Beteiligten gegeben, lobte Bürgermeisterin Kathrin Wrobel, übte aber scharfe Kritik am Verhalten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD): „Am Freitagnachmittag mitteilen, dass am Montag geschlossen ist, so geht das nicht.“

Weiter zum Thema Corona: Die Grüngutstelle im Ort hat wieder geöffnet, die 800-Jahr-Feier, für den 20. und 21. Juni geplant, musste dagegen erst einmal abgesagt werden. Wrobel: „Aufgeschoben heißt aber nicht aufgehoben.“ Bei der Gelegenheit präsentierte die Bürgermeisterin auch eine zum Preis von 20 Euro erhältliche neue Flagge mit dem Wappen der Gemeinde.