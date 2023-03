Rund um Rathaus und Domherrenhaus wird es grüner: ein Garten mitten in der Stadt

+ © wienken Vor dem Rathaus wird gerüttelt, dann bepflanzt und begrünt. Auch Bänke sollen in dem künftigen, circa 90 Quadratmeter großen Stadtgarten stehen. © wienken

Es wird bunter und grüner im Hinterhof des Verdener Rathauses. Dort entsteht der neue Stadtgarten. Ein Begegnungsort soll der Platz werden. Kosten für die Anlage: circa 95 000 Euro.

Verden – Wer im Rathaus sitzt, der könnte fürchten, da draußen werde womöglich an der Demokratie gerüttelt. Doch weit gefehlt. Veränderungen gibt es aber dennoch, denn es wird grüner und bunter im „Hinterhof“ des Verwaltungsgebäudes. Aber alles legitim, der neue Stadtgarten, der da wachsen soll, ist politisch abgesegnet. Rund um das Holocaust-Mahnmal, das gut verpackt gegen Staub und mögliche Schäden derzeit stiller Zuschauer bleibt, kommt alles raus, was seit Jahrzehnten liegt. Bevor es grünt und blüht, wird entsiegelt, planiert und dann eben gerüttelt, ein wenig gepflastert und danach viel gepflanzt auf der etwa 90 Quadratmeter freien Fläche. Eine Gleditschie gesellt sich nahe des Mahnmals zu den beiden anderen Bäumen, einer Kirsche und einer Linde. „Das Mahnmal bleibt begehbar, drumherum liegen Pflastersteine“, erklärt Planerin Silke Schwarz von der Stadtverwaltung. In die beiden Pflanzbeete kommen Stauden und Büsche, dazu eine Hecke im Bereich der Johannisstraße, der Verbindung in Richtung Allerpark, eine Bank und – vielleicht – noch andere Sitzgelegenheiten.

Ein Begegnungsort soll der Platz werden, der bislang eher stiefmütterlich im Schatten des Rathauses liegt. „Innenstädte sind Austausch- und Begegnungsorte und bilden somit einen sozialen Treffpunkt“, so die Planer. Der Standort „Stadtgarten Ritterstraße“ liege dafür ideal im Stadtzentrum, in wenigen Metern Entfernung zum Rathausplatz, dem Herz der Fußgängerzone. Und nicht nur das. Bäume, Beete und Büsche bieten neben mehr Aufenthaltsqualität zugleich ein besseres Kleinklima an heißen Sommertagen. Kosten für die Anlage: circa 95 000 Euro.

Während am Rathaus noch gerüttelt wird, sind die Gartenbauer im Stadtgarten beim historischen Museum Domherrenhaus ein paar Schritte weiter. Der Teppich aus Grün und Natursteinplatten liegt zwar noch nicht: „Aber wir sind im Zeitplan“, sagt Silke Schwarz. Eibenhecke, ein sogenannter Pocket-Garten, eine vielfältige Bepflanzung aus insektenfreundlichen Stauden und Gräsern, rankende Stockrosen an den Zuwegungen zum Museum sollen wachsen. Genießen kann, wer möchte, den Ausblick auf Sitzgelegenheiten, nahe am Störtebeker-Brunnen. Entlang des Gehweges bleibt zudem Raum für Fahrradbügel. Auch an einen Platz für die Litfasssäule wurde gedacht. Sie soll zukünftig zwischen den beiden Gärten stehen, damit ihre Zugehörigkeit zum Museum klar zu erkennen ist. Kostenpunkt der Neugestaltung: circa 125 000 Euro.

Noch unberührt ist das Pflaster in der benachbarten Predigerstraße. Auch da wird demnächst entsiegelt, rollen Bagger und Rüttler an, soll es noch im Frühling blühen, wo jetzt Steine liegen. Bepflanzung, Begrünung und neues Mobiliar, ein weiterer Erholungsort im Grünen, so die Idee der Planer. Kosten dafür: circa 95 000 Euro.

Hatte es im Vorfeld des Projektes noch heftige Diskussionen um Aufwand und Höhe der Finanzierung gegeben, haben Fachausschuss und Stadtrat der Umsetzung dann doch zugestimmt. Schwer dürfte es nicht gefallen sein. Reichlich Geld für die Projekte fließt vom Land Niedersachsen aus dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt. Gegründet als Reaktion auf die Corona-Pandemie, hat Verden die Zusage einer Förderung von 90 Prozent. Gezahlt wird allerdings nur unter der Bedingung, dass die Gärten im Mai blühen.