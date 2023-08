Freiwilliger verstärkt den Verdener Kreissportbund

Julius Gründl wird Sportangebote in KiTas gestalten. © KSB

Verden – Am 15. August startete für den 20-Jährigen Julius Gründl eine spannende Zeit: Sein einjähriges Freiwilliges Soziales Jahr, das er im Kreissportbund absolvieren wird. Das Geschäftsstellenteam und der Vorstand freuen sich sehr über diese erstmalig genutzte Möglichkeit, einem sportinteressierten Menschen diese Chance zu geben: „Freiwilligendienst heißt bei uns, Mitgestaltung bei Veranstaltungen und Aktionen, Durchführung von sportlichen Angeboten in KiTas, Schulen sowie Vereinen oder aber die Unterstützung in der Geschäftsstelle. Wir bieten Einblick in die Welt des Breitensports, den Erwerb der C-Lizenz und Übernahme von Verantwortung. Das Ganze gibt es natürlich festgehalten auf einem Abschlusszeugnis.“

Julius blicke dem bevorstehenden Jahr sehr freudig und gespannt entgegen, berichtet der Sportbund in einer Pressemitteilung. Erstellt sich mit eigenen Worten vor: „Mein Name ist Julius Gründl und ich beginne am 15. August mein FSJ beim KSB Verden. Vor meinem freiwilligen sozialen Jahr, besuchte ich die BBS Verden, wo ich in diesem Jahr mein Abitur absolviert habe. Dort belegte ich den Fachbereich Wirtschaft, in dem ich in verschiedensten Unterrichtsfächern zum Thema Wirtschaft vieles lernen konnte. Schon früh war mir bewusst, dass ich in diesem Bereich gerne arbeiten möchte.

Außerhalb der Schulzeit verbringe ich viel Zeit damit, Sport zu treiben und zu schauen. Viele Jahre war ich im Fußballverein aktiv und habe zudem noch Golf gespielt.

Auch heute mache ich gerne noch Sport, meist im Fitnessstudio. In meiner Zeit in den Vereinen habe ich viele Werte und Ratschläge mit auf den Weg bekommen, die mich bis heute begleiten. Sport kann einem viel geben, weshalb es ein persönliches Anliegen ist, dass der Vereinssport gefördert wird.

Ab sofort werde ich für den KSB tätig sein und versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich bereits sehr auf neue Aufgaben, an denen ich wachsen kann und zu meiner persönlichen als auch der Entwicklung des KSBs beitragen.“

Sollte Interesse seitens Schulen, Kitas, Sportvereinen oder weiteren Einrichtungen an einer Unterstützung bestehen, wenden sie sich an die Geschäftsstelle (Telefon 04231/2114, info@ksb-verden.de).