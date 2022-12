„AllerViefalt Verden“: Ein Fluss sucht Anschluss

Von: Katrin Preuß

Jessica Schiebe (Nabu), Silke Brünn (Naturschutzbehörde Landkreis), Sylke Bischoff (Nabu), Ernst Otto (Anglerverband Niedersachsen), Thomas Arkenau (Naturschutzbehörde), Leonie Wersig (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung) sowie Wolfgang Kracht und Rainer Becker (Sportfischer) hoffen, dass der Mensch so schnell nicht wieder eingreifen muss, um Altarm (im Hintergrund) und Hauptfluss zu verbinden. © Katrin Preuß

Das erstes Projekt der „AllerVielfalt Verden“ befindet sich in der Umsetzung. Altarm und Hauptlauf der Aller sollen wieder verbunden werden.

Verden – Deklariert war der Termin als „erster Spatenstich“. Auf den Einsatz des Werkzeuges verzichteten die Teilnehmenden von Landkreis, Nabu, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und Sportfischer-Verein allerdings. Es hätte auch albern gewirkt angesichts der Erdmassen, die derzeit bewegt werden, um den Altarm der Aller wieder an den Hauptfluss anzuschließen.

Die Arbeiten bilden den Auftakt den Kooperationsprojektes „AllerVielfalt Verden“. Bis 2031 fließen knapp 17 Millionen Euro in verschiedene Einzelmaßnahmen, die zusammengenommen die Entwicklung eines „Biotopverbundes von nationaler Bedeutung“ zum Ziel haben, wie es der Nabu formuliert. Für den Anschluss des Aller-Altarms rechnen die Beteiligten mit Kosten von rund 360 000 Euro.

Im Vergleich zur Gesamtsumme eine kleine Ausgabe – mit großer Wirkung. Die Verbindung zwischen Altarm und Hauptlauf der Aller sei bereits im 18. Jahrhundert gekappt worden, wichtige Lebensräume seien durch den Ausbau des Flusses zerstört worden, erklärte Sylke Bischoff, die das Projekt für den Nabu begleitet. „Daher ist es wichtig, Gewässer zu schaffen, die das ein wenig ausgleichen“, so die Biologin weiter.

Blick auf den Hauptfluss der Aller. Pinkfarbene Fähnchen markieren, wo die Verbindung zum Altarm hergestellt werden soll. © Preuß, Katrin

Laichplätze für die Fische und besondere Vegetation

Strömungsberuhigte Zonen im Altarm böten Fisch Laichgewässer und ermöglichten eine besondere Unterwasservegetation mit Krebsschere und Laichkräutern, führte Bischoff weiter aus.

Thomas Arkenau, Leiter der Abteilung Naturschutz des Landkreises, ging noch einen Schritt weiter. Die Neuverbindung der beiden Gewässer sei „ein Teilprojekt des globalen Prozesses, überall die Artenvielfalt zu erhöhen“, sagte er in Erinnerung an die just im ägyptischen Sharm El-Sheikh zuende gegangene Weltklimakonferenz.

Mit schwerem Gerät müssen für den Anschluss rund 8 000 Kubikmeter Boden ausgehoben werden. Die Erde wird auf dem Gelände zwischengelagert. Wird sie für gut, wird der Schwermetall-Anteil für gering genug befunden, soll sie beim Deichbau Verwendung finden. Zwischen 1,40 und 2 Meter tief wird die Verbindung sein, neun Meter Breite wird das Gewässer messen, plus modellierter Böschung.

Pappeln und Weiden mussten weichen

Relativ viele Bäume hätten für die Umsetzung gefälllt werden müssen, merkte Sylke Bischoff an. Aus Sicht der Biologin verschmerzbar. Zum einen habe es sich um schnell wachsende Weiden und Pappeln gehandelt, die sich wieder ansiedeln. Zum anderen sei nun der Laubeintrag geringer, der sonst die Verlandung beschleunige.

„In ein paar Wochen ist hier Wasser“, deutete Thomas Arkenau schon einmal an, dass die Verbindung zwischen den beiden Gewässern recht schnell wieder hergestellt sein wird. „Wenn nichts dazwischen kommt“, fügte er mit Seitenblick zu Wolfgang Kracht und Dr. Rainer Becker hinzu. Die beiden Sportfischer-Vorständler zeigten sich entspannt. Nach den langen Jahren des Wartens komme es jetzt auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht mehr an, sagte Becker lächelnd.

Sportangler leisteten wichtige Vorarbeiten

Die Angler waren erstmals 2009 mit einer Petition vorstellig geworden. Der Aller-Altarm drohe zu versanden, so die Hiobsbotschaft. In den folgenden Jahren steckte der Verein viel Zeit und Energie in das Schreiben von Anträgen und das Einwerben von Mitteln. Er gab Gutachten in Auftrag und brachte es bis zum Planfeststellungsbeschluss. Für die Umsetzung fehlten dann aber die Gelder. Zunächst dem Verein, dann auch dem Landkreis, dem die Sportfischer das Projekt abtraten.

Nun gelinge die Durchführung dank der großen Kooperation, freute sich Fachdienstleiterin Silke Brünn. Der Altarm-Anschluss ist im Rahmen der „AllerVielfalt“ indes ein vorgezogenes Projekt. Welche weiteren Renaturierungsmaßnahmen möglich und nötig sind, muss ein Planungsbüro in Zusammenarbeit mit Landkreis, Nabu, WSV, Vereinen und Eigentümern in den kommenden zwei bis drei Jahren erarbeiten. Aktuell läuft die europaweite Ausschreibung, um ein solches Büro erst einmal zu finden. Für März rechnet Thomas Arkenau hier mit ersten Ergebnissen.