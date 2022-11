Heinz Möller 50 Jahre im Verdener Stadtrat

Von: Katrin Preuß

Das macht ihm so schnell niemand nach: Seit 50 Jahren gehört Heinz Möller (Mitte) dem Verdener Stadtrat an. Dazu gratulierten nicht nur Ratsvorsitzender Wolf Hertz-Kleptow (l.) und Bürgermeister Lutz Brockmann. © Preuß

Der Verdener Stadtrat ehrt den Sozialdemokraten Heinz Möller. Er gehört dem Gremium seit sage und schreibe 50 Jahren an.

Verden – Mit der Fortschreibung des Wohnraumkonzeptes (siehe unten stehenden Artikel) hatte der Stadtrat am Dienstagabend durchaus wichtige Themen auf seiner Tagesordnung. Ein Punkt jedoch, die Ehrung von SPD-Ratsherr Heinz Möller, stellte dann doch alles in den Schatten.

Ein einmaliger Anlass, stellte Stadtratsvorsitzender Wolf Hertz-Kleptow (CDU) fest. Denn seit nunmehr 50 Jahren gehört Möller ununterbrochen dem Stadtparlament an. Das heißt, dass der Verdener elf Mal in Folge in dieses Gremium gewählt wurde.

Im Gespräch mit der Verdener Aller-Zeitung diesen Sommer deutete Möller mit den Worten „Irgendwann ist es auch mal gut“ an, dass es sich bei der Kandidatur 2021 um seine letzte gehandelt haben könnte.

Vier Jahre im Rat hat Heinz Möller also noch vor sich. Und er ließ am Dienstag keine Zweifel daran aufkommen, dass er auch in dieser verbleibenden Zeit in seinem politischen Engagement nicht nachzulassen gedenke, „im Wettkampf der besten Ideen“.

Bevor Heinz Möller sich für Ehrung, Präsente und stehende Ovationen bedankte, hatten seine politischen Mitstreiter das Wort. Und die, egal welcher Couleur, sparten nicht mit Lob für den „echten Sozialdemokraten mit Ecken und Kanten“, wie Henning Wittboldt-Müller (FDP) ihn nannte.

Willy Brandt war gerade Kanzler, als Möller erstmals in den Rat kam

Willy Brandt war Bundeskanzler, Verden hatte sich mit den Ortschaften gerade zu einer Stadt zusammengeschlossen, der Stadtratsvorsitzende Wolf Hertz-Kleptow ging nach eigenem Bekunden noch zur Schule und manch anderes aktuelles Mitglied war noch gar nicht auf der Welt, als Heinz Möller im November 1972 zum ersten Mal als Ratsherr verpflichtet wurde.

Er habe in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten in fast allen Ausschüssen mitgewirkt, berichtete Bürgermeister Lutz Brockmann über Möller. Die großen Leidenschaften des 72-Jährigen hätten aber den Ausschüssen für Finanzen sowie für Jugend, Sport und Soziales gegolten. In beiden Gremien vertrat Möller 34 Jahre lang seine Meinung, darüber hinaus engagierte er sich im Krankenhaus- und im Betriebsausschuss.

Nicht immer war und ist der umtriebige Möller dabei ein Mann der leisen Töne. „Wenn ich mal grob gewesen sein sollte, bitte ich um Verzeihung“, richtete er sich denn auch an den gesamten Stadtrat, um mit der Bemerkung „Die besten Freunde hat man nicht immer in der eigenen Partei“ sogleich wieder die gewohnte Spitzzüngigkeit aufblitzen zu lassen.

Erinnerungen an manch „scharfen Leserbrief“

Die bekam vor allem der politische Gegner zu spüren. Nicht nur in den Debatten im Rathaus, sondern auch in der Presse. Jens Richter (CDU) erinnerte sich jedenfalls an manch „scharfen Leserbrief“ aus Möllers Feder. Wenn dieser ihn dann aber bei der nächsten Sitzung mit einem Schmunzeln und der Frage „Na, alles gut?“ begrüßt habe, sei sein Zorn schnell wieder verraucht gewesen, sagte Richter lächelnd.

Schließlich bescheinigte der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinz Möller eine große Leidensfähigkeit. Das machte Richter nicht nur an der langen Ratsarbeit fest, sondern auch an seiner Leidenschaft für den Fußball. Heinz Möller ist, ebenso wie Richter, bekennender Fan des Hamburger Sportvereins.