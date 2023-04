Die Stockwaage Verden 1466: Der digitale Draht zu den Verdener Bienen

+ © bienenfreunde Die digital vernetzte Stockwaage stellt die direkte Verbindung zu den Bienen her. © bienenfreunde

Verden – Jedes Jahr stehen die Imker, aber auch Landwirte vor einer entscheidenden Frage: „Wann blüht der Raps?“ Immerhin sollen die Völker nicht nur die Frühtracht, den ersten Honig im Bienenjahr produzieren. Zugleich aber sollen sie dabei auch die Pflanzen bestäuben. Gerade in diesem Jahr ist die Frage wegen der Wetterlage aber offenbar sehr schwer zu beantworten. Glaskugeln sind aus der Mode gekommen, der moderne Imker befragt eher das Internet. Eine digitale Informationsquelle und der direkte Draht zu den Bienen ist die Stockwaage 1466, die die Bienenfreunde Verden betreiben.

Die Mitglieder des Vereins beeindrucken seit ihrer Gründung mit fruchtbaren Verbindungen und überzeugender Kompetenz. Grundlage davon ist offenbar die gute Vernetzung zu Fachleuten und unter Gleichgesinnten, aber auch mit den Jägern und der Landwirtschaft. So erreichen die Hobby-Imker viel für ihre Völker und den Honig, den sie produzieren. Stolz sind sie, wenn nach der Untersuchung das süße Lebensmittel rückstandsfrei in die Gläser kommt.

So naturnah die Imkerei heute oft daherkommt, verschließen sich die Bienenhalter nicht den Errungenschaften der Technik. Während vielfach gefordert wird, dass die Digitalisierung in der Republik noch einige Schritte nach vorn machen muss, um in der Gegenwart anzukommen, sind die Imker da schon etwas weiter. Und das seit Mai 2021. Über die Waage 1466 vernetzen sie ihre Völker mit dem Internet und helfen sich gegenseitig, die große Frage nach der Rapsblüte zu beantworten.

Jeder User hat über den Link https://www.imkerlvhannover.de/index.php/startseite.html die Möglichkeit, mit dem direkten Draht zum Web den Zeitpunkt zu beobachten. Wenn das Gerät eine Gewichtszunahme der Völker am Rapsfeldrand verzeichnet und über die Schnittstelle abrufbar zur Verfügung stellt, wissen die Imker, dass ihre fleißigen Bienen Honig produzieren. Und die Landwirte dürfen sich darüber freuen, dass das auch bedeutet, dass ihre Pflanzen bestäubt werden.

Das sei die einzige internetbasierte, digitalisierte Bienenstockwaage im bundesweiten Informationsnetz „Trachtnet“, erläutert der Vorsitzende der Bienenfreunde, Heinrich Kersten, nicht ohne Stolz. Zugleich seien die Informationen von den Bienen aus dem Internet für die Landwirte wichtig, um ihre Pflanzenschutzmaßnahmen zu planen. Nicht umsonst unterstützt das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) das Projekt und gibt dem Trachtnet ein Heim auf seiner Website.

Ganz uneigennützig sind die Imker allerdings auch nicht, wenn sie den Blüh-Effekt ihrer Online-Bienen auch für die Landwirte zugänglich machen. Die Zusammenarbeit, so erklärt Heinrich Kersten, lohnt sich für beide Seiten. Immerhin haben die Imker ebenfalls ein großes Interesse daran, dass der Pflanzenschutz nicht ihren Honig belastet. Die Daten über Blühzeiten erlauben den Bewirtschaftern der Flächen, ihre Maßnahmen mit den Imkern abzustimmen. „In den letzten drei Jahren konnte dieses nachweislich effiziente Zusammenwirken zwischen Landwirten und Imkern der Bienenfreunde Verden, trotz vorab erfolgter Pflanzenschutzmaßnahmen, durch rückstandsfreie Frühtrachthonige laborseitig bestätigt werden“, freut sich der Vorsitzende der Bienenfreunde, Heinrich Kersten.

Dabei hilft der Link zum Bienenstock über Waage 1466, aber auch andere Medien wie digitale Gelbschalen zur Befallsdruckermittlung im Raps. Informationen dazu gab jetzt der Pflanzenschutzberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde, Heinrich Romundt in der Schulung „Pflanzenschutz im Winterraps – Insekten- und Naturschutz“, zu der die Bienenfreunde eingeladen hatten. Wieder hatte die Veranstaltung überregionales Interesse hervorgerufen. „Landwirte, Imker und Interessierte aus den Landkreisen Nienburg, Verden und Heidekreis waren dafür nach Kreepen gekommen“, stellt Kersten fest.

„In seiner gewohnt professionellen Art mit einem Brückenschlag zwischen Landwirtschaft sowie Wild- und Honigbienen hat er seine Informations- und Schulungsveranstaltung gehalten“, berichtet Kersten. Als Kernbotschaft versuchte er mit der „falschen Lehre“ aufzuräumen, dass Spritzmittel nicht gemischt und in Tankmischungen ausgebracht werden dürften, weil sie tödlich seien. Angewandt würden nur offiziell zugelassene Mittel. Für die zulässige Mischung gebe es allgemein bekannte Handlungsanweisungen, die in Fachkundenachweisen aktualisiert vermittelt würden.

Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel, sogenannte B4-Mittel, würden idealerweise in Abstimmung mit den Landwirten erst nach dem Flugende der Bienen bis 23 Uhr ausgebracht. „Damit ist sichergestellt, dass Insekten nicht ,geduscht' werden. Der mögliche Eintrag von Stoffen in die Bienenvölker wird nach einer Uni-Untersuchung um eine 10er-Potenz reduziert“, resümiert Kersten zufrieden. kle