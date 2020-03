Eiliger Masernschutz seit dem 1. März: Noch kein Kind abgewiesen

Kein Betreuungsverbot augesprochen

Erst am 13. Februar wurde das Masernschutzgesetz veröffentlicht. Und dann musste es plötzlich schnell gehen, auch in den Einrichtungen.

Per Dekret alleine lassen sich die Masern nicht ausrotten. Deshalb schreibt Gesundheitsminister Jens Spahn in seinem Schutzgesetz, das seit dem 1. März in Kraft ist, die durchgehende Impfung vor. Bevor Kinder Kitas und Schulen besuchen, müssen sie beweisen, dass sie immun sind. Das sind allein im Landkreis Verden Tausende von Kindern in Dutzenden von Einrichtungen.