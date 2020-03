Eigenes Bier gern mit Pfeffer-Note

Bei der Lebenshilfe wagt sich der Freizeitdienst ans Brauen heran

+ Rühren, rühren, rühren: Neben der notwendigen Ausrüstung fürs Bierbrauen weiß Marco Habisch (im Bild mit Käppi) dass auch die handwerkliche Fähigkeiten und die richtige Auswahl der Zutaten ein gutes Bier ausmachen. Foto: Niemann

Verden - Süßlich zieht der Duft des Malz-Wasser-Gemischs durch das Erdgeschoss im Gebäude der Lebenshilfe am Allerufer in Verden. Runde um Runde rühren dort die Mitglieder der Freizeitgruppe den großen Kochlöffel durch hellbraune Maische, damit sich die Pampe im elektrischen Einkocher langsam erhitzt. Noch ist es erst 50 Grad warmes Wasser, das mit geschroteter Gerste, Malz und Hopfen in dem großen Topf gemächlich vor sich hin dampft, doch schon in fünf Wochen soll das Gemisch zu einem überaus beliebten Getränk gereift sein: Bier.