Auf eigene Faust durch Afrika

Glücklich schätzen konnten sich alle, die für die Premierenlesung von Kay Müffelmann aus „Afrika für Ahnungslose“ im Veranstaltungssaal der Verdener Stadtbücherei Karten ergattert hatten. Die Veranstaltung war im Nu ausverkauft. Dabei hatte der Autor eingangs noch Sorge, ob sich überhaupt jemand für seine Lesung interessiert.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden - Mit dem Buch möchte Müffelmann Afrika-Fans ermuntern, das Land auf eigene Faust und mit besonderer Sensibilität zu entdecken. Aber damit gerechnet hat er nicht, mit dieser Mischung aus Reiseberichten, Erzählungen und Tipps auf ein derart großes Interesse zu stoßen. „Um Himmels Willen nein. Das Interesse ist unglaublich und ich bin davon noch immer vollkommen überrascht“, sagt Müffelmann, der in Verden und umzu eher als Rechtsanwalt und Strafverteidiger bekannt ist.

5000 Exemplare hat Verleger Thomas Maruhn vom Bremer Musketier-Verlag für die Erstauflage drucken lassen und die, so der Verleger, gehe bereits langsam zur Neige. Eine zweite Auflage scheint demnach nicht mehr weit, zumal Maruhn auch von einer Anfrage aus Österreich berichtet. „Mich überrascht das alles übrigens gar nicht. Es ist ein Thema, das die Leute gut finden und das sie interessiert. Selbst von dem Designer Harald Glöckle kam bereits ein positives Feedback“, so der Verleger. Er hatte auch maßgeblich seine Hände im Spiel, dass das Buch überhaupt geschrieben wurde. „Wir haben beruflich miteinander zu tun. In meinem Büro hängen viele Bilder und so kamen wir über Afrika ins Gespräch. Eins ergab das andere, und am Ende sagte er: „Mensch, darüber musst du ein Buch schreiben und dann ging alles relativ schnell.“ Und wie erklären Sie sich jetzt den Erfolg Ihres Buches? „Ich weiß es nicht. Das regionale Interesse lässt sich sicher noch über einen persönlichen Bekanntheitsgrad erklären, aber darüber hinaus? Es ist einfach unglaublich und ich staune.“

Außerdem sei auch der Buchtitel gut gewählt. „Anfangs wurde noch über ,Afrika für Doofe’ als Titel diskutiert, womit ich mich nicht identifizieren konnte. Außerdem ist Afrika für viele auch das absolute Sehnsuchtsland, selbst wenn sie es nie bereisen werden.“ Was bedeutet für Sie Afrika? „Weite, Farben, Tiere und Natur. Im Grunde Dinge, die man überall auf der Welt erleben kann, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen, ob nun in Mecklenburg-Vorpommern oder in Afrika.“

Nach diesem unerwarteten Erfolg; geht es schriftstellerisch weiter? Müffelmann lacht. Vorstellen könne er es sich schon. Das Thema sei noch nicht auserzählt, und er habe noch so sieben, acht Geschichten im Kopf, die sich vielleicht lohne niederzuschreiben. „Ich habe wirklich teils unglaubliche Dinge erlebt und ich hatte in manchen Situationen auch sehr viel Glück, gerade was meine eigene Sicherheit betroffen hat.“

Aber im Moment sei er noch mit „Afrika für Ahnungslose“ beschäftigt und nach der Leipziger Buchmesse wären auch überregional mehrere Lesungen geplant.

„Afrika für Ahnungslose“ ist im Bremer Musketier-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Zwei weitere regionale Lesungen hat der Autor aufgrund des großen Interesses bereits terminiert: Am Sonnabend, 9. Februar, um 19 Uhr im Kulturgut Ehmken Hoff und am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Domherrenhaus - Historisches Museum Verden.

Bei den Lesungen verzichtet Müffelmann wie in der Stadtbibliothek auf ein Honorar und spendet es für Projekte in den jeweiligen Einrichtungen.