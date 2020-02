Ehrenamtlich Zeit schenken

Helfen, anderen ganz uneigennützig eine Freude machen, das ist besonders und nicht selbstverständlich. Silvia Ferkau aus Westen verschenkt gerne ihre Zeit an ältere Menschen, die allein sind, sich vielleicht mal einsam fühlen, ein bisschen reden wollen. Gelegenheit dazu findet sie im Begleitenden Dienst in der Seniorenwohnanlage St. Johannis in Verden.

VON MARKUS WIENKEN

Verden – Es brauchte eine gewisse Zeit, dann war sich Silvia Ferkau sicher: „Begleitender Dienst, ältere Menschen unterstützen, ich mache es!“ Hinter ihr lag da eine Zeit, in der sie ihre Mutter im Johannisheim eng betreut und bis zum Tod begleitet hat. Eine harte, intensive Zeit sei das gewesen. Danach brauchte sie zunächst eine längere Pause. „Ich habe aber gespürt, dass ich anderen Menschen, auch wenn sie mir zunächst fremd sind, etwas geben möchte“, erzählt Ferkau.

Der Einstieg in den Begleitenden Dienst war für Silvia Ferkau eigentlich ganz einfach. Im Johannisheim kannte sie sich aus und Bekanntschaft zu ihrer „Lieblings-Omi“ hatte sich bereits angebahnt. Engeren Kontakt bekam sie schnell zu einer weiteren Seniorin, mit der sie sich ebenfalls prächtig versteht. „Es passt einfach.“

Doch was heißt das eigentlich: „Es passt“? Silvia Ferkau legt ganz kurz die Stirn in Falten, denkt nach. „Wichtigste Voraussetzung dafür ist zunächst mal, dass man Menschen und den Umgang mit ihnen mag“, erklärt sie. Für sie treffe das zu. „Ich gehe gerne auf die Bewohner zu, suche das Gespräch“, so eine Strategie. Dabei heißt es stets, ein gewisses Maß an Sensibilität walten zu lassen. „Zu lernen, wie der andere tickt, ist besonders wichtig.“

Ist das gelungen, kann schon mit scheinbar wenig Aufwand viel Freude bereitet werden. „Vorlesen, Geschichten aus der Vergangenheit, Bücher, die die älteren Menschen an eigene Erlebnisse erinnern“, zählt Silvia Ferkau auf. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass manchmal der Zufall einem auf die Sprünge hilft. „Da habe ich bei einem meiner Besuche ein Buch aus dem Regal gegriffen, das nun zur absoluten Lieblingslektüre geworden ist“, berichtet die Betreuerin. Dabei sei auch völlig unerheblich, dass Erzählungen wiederholt vorgelesen werden. „Was zählt, ist die Erinnerung.“

Viele der Seniorinnen und Senioren würden es zudem genießen, eine Stimme zu hören und sich unterhalten zu lassen. „Ich selbst könnte mir das umgekehrt gut vorstellen“, bestätigt Ferkau.

Es ist spürbar, die Senioren-Begleiterin spielt keine „Rolle“, sondern bleibt sich und ihrem Naturell treu. Dazu gehöre auch, anderen Menschen zu helfen. „Ursprünglich wollte ich im Anschluss an die Schule im sozialpädagogischen Bereich arbeiten. Das hat allerdings leider nicht geklappt“, erzählt sie. Jung geheiratet, Kinder, Familie, da steckte sie beruflich zurück. Durch eine Erkrankung frühzeitig verrentet, geht die 54-Jährige dennoch ihren Weg.

Das Ehrenamt gehört dazu. Täglich eineinhalb Stunden Engagement für den Nächsten. Dabei bleibt es aber nicht allein beim Vorlesen. „Eine gemeinsame Tasse Kaffee, Spaziergänge im benachbarten Allerpark und Arztbesuche gehören auch dazu.“

Silvia Ferkau ist da flexibel, wenn das Johannisheim anruft und sie gebraucht wird, dann rückt sie an. Arztbesuche nimmt sie besonders ernst. „Es ist ein großes Vertrauen, was einem von den Betroffenen entgegengebracht wird“, so die Erfahrung der Begleiterin. Die zwischenmenschliche Nähe, die sich dabei entwickelt, berührt sie schon. „Aber ich habe auch gelernt, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten, weil es dann doch schwerer werden kann, sich gedanklich von den Themen und Schicksalen zu lösen“, betont sie. Neben der Betreuung engagiert sich Silvia Ferkau zudem im „Café Johani“, ein nachmittäglicher Treffpunkt in der Wohnanlage, wo geklönt, gespielt und gelacht wird. „Eine sehr entspannte Atmosphäre. Das mag ich. Meistens geh’ ich hier sehr zufrieden wieder raus.“

Und wenn tatsächlich der Akku mal leer sein sollte? „Dann schnappe ich mir meinen Hund Jake für einen langen Spaziergang an der Aller“, lacht sie. Der Rüde, auch das passt zum sozialen Engagement der 54-Jährigen, war herrenlos und stammt aus Rumänien.