„Echte Lösungen für reale Probleme“ gefordert

Verden - „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit“, lautete in diesem Jahr das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für die bundesweiten Kundgebungen zum 1. Mai. Hauptredner in Verden war Frank Schmidt-Hullmann, Hauptabteilungsleiter Politik und Grundsatz beim Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.

Boris Krahn, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes, betonte, dass die Gewerkschaften die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und Europa bildeten. Das diesjährige Motto sei die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen.

Auch Bürgermeister Lutz Brockmann war derselben Meinung: „Wir leben in stürmischen Zeiten, da ist es wichtig, Haltung zu zeigen.“

Vera Hilbich vom Weser-Aller-Bündnis für Demokratie und Zivilcourage (WABE) sagte, dass die Gewerkschaften wichtige Partner für alle Organisationen seien, die sich für Demokratie einsetzen. „Es gibt einen Rechtsruck in der Politik und Sprache.“ Auch Angriffe und andere Formen der Diskriminierung seien an der Tagesordnung. Dem müsse man entgegentreten. „Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein hohes Gut, sie bedeutet aber nicht das Recht, Hass zu verbreiten und Menschenrechte infrage zustellen“, betonte Hilbich.

Auch Frank Schmidt-Hullmann stellte klar: „Wir sprechen heute über die realen Probleme und nicht über rechte Hirngespinste.“ Um die Rechtspopulisten hier und in Europa zurückzudrängen, brauche man echte Lösungen für die realen Probleme der Gesellschaft. Schmidt-Hullmann forderte Lösungen gegen die Wohnungsnot, den Verfall der öffentlichen Infrastruktur, den Dumpingwettbewerb am Arbeitsmarkt, die Langzeitarbeitslosigkeit, Befristungen ohne Sachgrund, Scheinselbstständigkeit und Niedrigstlöhne sowie Streichungen im Öffentlichen Dienst. „Diese Probleme haben sich über Jahrzehnte aufgebaut und sind nicht Folge der Flüchtlingspolitik.“ So sei der gemeinnützige Wohnungsbau ab 1983 ständig heruntergefahren worden. Er warnte davor, die Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau erneut zu kürzen.

Obwohl Deutschland eines der reichsten Länder der Welt ist, sei die Infrastruktur in einem miesen Zustand. Als Beispiele nannte Schmidt-Hullmann langsames Internet sowie den schlechten Zustand von Straßen und Brücken. In diesem Zusammenhang kritisierte er Finanzminister Scholz’ Festhalten an der „Schwarzen Null“.

Um die Probleme anzupacken, brauche man genügend Beschäftigte im Öffentlichen Dienst sowie Handwerker und Baufachkräfte. Leider seien Tarifverträge im Handwerk oft ein Fremdwort. „Wir brauchen endlich Tariftreue bei allen öffentlichen Aufträgen“, forderte er. Zudem wolle man bessere Bedingungen für alle Beschäftigten am Bau. „Obwohl die Aufträge durch die Decke gehen, hat es nur lächerliche Erhöhungen gegeben.“

Als weiteres Thema sprach Schmidt-Hullmann die sachgrundlose Befristung an. „Für die Betroffenen heißt das null Kredit und null Aufstieg.“ Zudem hätten Befristete – ob es um Streiks, Entlassungen oder Abfindungen geht – stets schlechte Karten. Die Beschäftigten ließen sich immer noch zu viel bieten. „Wir brauchen mehr Regulierung statt deren ständige Aufweichung.“ Schmidt-Hullmann wandte sich vehement gegen die „Experimentierräume“ für längere Arbeitszeiten. Des Weiteren forderte er mehr Mindestlohnkontrollen. - ahk