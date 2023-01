Dynamik und schnellere Entscheidungen für den Landkreis Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Kirk Chamberlain und Birgit Ritz freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit bei der Lebenshilfe im Landkreis Verden. © Antje Haubrock-Kriedel

Kirk Chamberlain ist im Amt als alleiniger Vorstand der Lebenshilfe im Landkreis Verden angekommen und zieht erste Bilanz.

Verden – Seit dem 1. September ist Kirk Chamberlain alleiniger geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe im Landkreis Verden. Mit ihm übernahm erstmals eine Person sowohl die wirtschaftliche, als auch die pädagogische Leitung der Lebenshilfe Verden.

Nach vier Monaten im Amt zieht Chamberlain eine erste Bilanz. „Ich bin angekommen“, lautet sein Fazit.

„Ich bin in den wichtigsten Themen drin“

„Die ersten 100 Tage im Amt sind schnell vergangen. Die Lebenshilfe ist ein vielseitiger Träger mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Ich habe mir die Zeit genommen, mit unserer Aufsichtsratsvorsitzenden Birgit Ritz und Landrat Peter Bohlmann jede Einrichtung zu besuchen, um mir persönlich ein Bild zu machen. Nun kann ich sagen, ich bin in den wichtigsten Themen drin“, fasst Chamberlain zusammen.

Jetzt möchte er die Weichen für die Zukunft stellen. „Darauf haben auch die Mitarbeitenden nach der Phase mit Interimsgeschäftsführerin Judith Hoffmann gewartet. Sie war eine tolle Besetzung, aber zukunftsweisende Dinge sollten doch erst mit dem neuen Vorstand in Angriff genommen werden“, sagt Chamberlain.

Durch Social-Media junge Bewerber gewinnen

Als vorrangiges Ziel nennt er eine bessere Präsentation der Lebenshilfe auf den Social-Media-Plattformen. „Es gibt viele jüngere Menschen, die überlegen, welche sinnstiftende Arbeit sie aufnehmen möchten. Wir haben hier 500 passende Arbeitsplätze, die möchten wir bekannt machen“, so der Geschäftsführer.

Glücklicherweise sei man momentan noch in der Lage, unter den den Bewerbern wählen zu können. „Wir haben zum Beispiel für die Erweiterung der Krippe in Dörverden sechs neue Fachkräfte eingestellt. Wir konnten unsere Wunschkandidaten auswählen, die gut ins Team passen. Das ist ein starkes Zeichen“, betont Chamberlain und verweist auf das gute Betriebsklima. „Viele Mitarbeiter sind bei uns schon länger als zehn Jahre beschäftigt, viele sind aber auch neu hinzugekommen. Das ist eine gute Mischung.“ Fast alle Beschäftigten hätten irgendeine Verbindung zur Lebenshilfe und sich bewusst für diesen Arbeitsplatz entschieden. Chamberlain: „Das macht das Besondere an unserer Institution aus.“

Chamberlain vereint sowohl die pädagogische als auch die wirtschaftliche Perspektive

Aufsichtsratsvorsitzende Birgit Ritz verspricht sich von dem neuen Vorstandsmodell mehr Dynamik und schnellere Entscheidungen. „Die Doppelspitze im Vorstand hat sich lange bewährt. Der Bruch im Sommer 2021 hat uns bewogen zu überlegen, was zukunftsträchtig ist. Wir haben darüber mit den Mitarbeitern diskutiert und haben uns entschieden, dass der Vorstand nur aus einer Person bestehen soll, die sowohl die pädagogische als auch die wirtschaftliche Perspektive vereint“, erklärt Ritz.

Mit Unterstützung einer Beratungsfirma habe man mit Kirk Chamberlain die ideale Besetzung gefunden. Die Lebenshilfe sei im Landkreis in den vergangenen zehn Jahren dynamisch gewachsen und die Zahl der Mitarbeiter habe sich verdoppelt. Um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein, müssten auch in der Verwaltung einige Abläufe optimiert werden.

„Ich habe bereits im wirtschaftlichen als auch im pädagogischen Bereich gearbeitet. Es ist einfacher, ein Unternehmen unter einer Führungsspitze zu vereinen“, erklärt Chamberlain. Er betont aber gleichzeitig, dass der pädagogische Bereich Vorrang haben muss. „Das ist unser Kern, das macht uns aus, funktionieren kann das aber nur auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis. Die Inklusion birgt viele wirtschaftliche und strukturelle Herausforderungen.“

Birgit Ritz weist darauf hin, dass die Lebenshilfe die Angebote machen kann, von denen eine Kostenübernahme gewährleistet ist. „Wir als Elternverein haben viele Ideen, aber wir müssen verhandeln, was möglich ist.“

Chamberlain weist in diesem Zusammenhang auf die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Kommunen hin. „Wir haben eine gute Beziehung zu allen Entscheidungsträgern.“ Das kann auch Birgit Ritz nur bestätigen „Wir bekommen wenig Beschwerden, obwohl es kein einfaches Geschäft ist. Wir haben uns als verlässlicher Partner erwiesen, deshalb treten so viele Kommunen an uns heran.“

So blicken Birgit Ritz und Kirk Chamberlain optimistisch in die Zukunft und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit und natürlich auf das 60-jährige Jubiläum der Lebenshilfe im nächsten Jahr. Chamberlain: „Bei allem was wir machen, der Mensch steht immer im Mittelpunkt.“