Dybowski-Hirsche sind die neue Attraktion im Magic Park Verden

Von: Florian Adolph

Die Dybowski-Hirsche sind im Magic Park angekommen. Dort leben sie im Damwild-Gehege. © Florian Adolph

Die Sommersaison hat beim Ritter Rost Magic Park Verden begonnen: Neben den Hirschen soll bald eine Gruppe Berberaffen dazu kommen, die Fabulus-Show wird neu inszeniert und mehr.

Verden – Ein Hund fiept, während er seine Familie auf dem Karussell beobachtet. Die Leine wird gehalten vom Vater. An anderer Stelle hören Kinder gespannt dem Märchen von der chinesischen Nachtigall zu, während gegenüber die Dybowski-Hirsche groß gucken. Beim Ritter Rost Magic Park Verden hat die Sommersaison begonnen. Somit hat er wieder an jedem Wochentag geöffnet, auch an allen Osterfeiertagen.

Dybowski-Hirsche und Berberaffen aus dem Serengeti Park

Neu sind seit Anfang des Jahres die bereits erwähnten Dybowski-Hirsche. Dabei handelt es sich um eine ursprünglich aus Taiwan, Japan, China und dem Amur-Gebiet stammende Unterart des Sika-Hirsches.

Sie kamen aus dem Serengeti-Park in den Verdener Magic Park. Dort leben sie nun mit im Damwildgehege. Im Sommer ist ihr Fell rotbraun, mit weißen Flecken. Wer genau hinsieht, kann diese Flecken auch schon jetzt bei den neuen Bewohnern des Parks erkennen.

Während der Autor dieses Artikels die Hirsche fotografiert, bemerkt eine vorbeigehende Besucherin vergnügt: „Sie posieren richtig.“ Das tun sie wirklich. Zwei Mitarbeiter des Parks werfen Äste von Nadelbäumen ins Gehege. Die Tiere mögen die Nadeln gerne. Sofort versammeln sie sich, um die Äste abzufressen.

Die Hirsche fressen liebend gerne die Äste von Nadelbäumen ab, die ihnen die Parkmitarbeiter ins Gehege werfen. © Florian Adolph

Die Dybowski-Hirsche sind aber nicht die einzige tierische Neuerung, die bald die Parkbesucher beglücken soll. Im Sommer wird außerdem eine Gruppe von 13 Berberaffen dazu kommen, ebenfalls aus dem Serengeti-Park. Das Gehege für sie befindet sich allerdings noch im Aufbau.

Neue Zaubertricks bei Fabulus und die Restaurierung des „Blumenwunders“

Des Weiteren soll für die Sommersaison die Fabulus Show neu inszeniert werden, mit neuen Zaubertricks und Szenen. „Was genau passiert, möchte ich aber noch nicht verraten. Es soll schließlich eine Überraschung für die Gäste sein“, sagt Jonas Rauber vom Magic Park.

Weiterhin wird das „Blumenwunder“, welches Teil des Märchenwaldes ist, restauriert. Reparaturen waren nötig aufgrund eines Sturmschadens vom Februar 2022. Ein Baum sei auf das Märchen gefallen, sagt Rauber. Das kleine Gebäude musste daher neu gebaut und mechanisch überarbeitet werden. Von allen Sturmschäden, die der Park damals erlitt, hat diese Reparatur am längsten gedauert, da sie technisch aufwendig war und insbesondere, weil es für die alte Technik keine Ersatzteile mehr gäbe, erzählt Rauber weiterhin. „In zwei Wochen wollen wir sie aber voraussichtlich wieder öffnen. So ist zumindest der Plan“, sagt er.

Erwähnenswert ist außerdem noch die Indoor-Themenfahrt „Drachen-Magic“, die vor Kurzem im Magic Park eröffnet wurde (wir berichteten).