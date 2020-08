Durchbruch bei der Nordbrücke

Eines der skurrilsten Probleme der Region ist gelöst: Der Denkmalschutz an der abgängigen Verdener Nordbrücke im Zuge der Bundesstraße 215. Damit geht der geplante Neubau der wichtigsten Verkehrsverbindung der Allerstadt den letzten baurechtlichen Schritt. Nicht unwahrscheinlich sogar, dass der ursprüngliche Zeitplan eingehalten wird, heißt es aus der Straßenbaubehörde.

Verden – Am Ende blieben nur noch zehn dürre Zeilen in einem Mammutdokument ��brig. Irgendwo unter ferner liefen mitten in den insgesamt 50 eng beschriebenen Seiten. Und von spektakulären Auswüchsen kann ebenfalls keine Rede mehr sein. Was vor einem halben Jahr bei Bekanntwerden des Denkmalschutzes noch eine ganze Region beschäftigt hatte, das ist jetzt auf das Format allenfalls eines Papiertigerchens geschrumpft. Das niedersächsische Kultusministerium gibt sich mit einer „angemessenen Dokumentation“ zufrieden. Von der Unantastbarkeit steinalter Brückenpfeiler keine Rede mehr.

Gefordert ist jetzt lediglich noch bürokratische Akkuratesse. Der Abbruch der Brücke müsse entsprechend des Grauen Heftes des Landes Brandenburg dokumentiert werden, die Erfassung sei in der Genauigkeitsstufe 2 auszuführen, der Verfasser müsse über die entsprechende Eignung verfügen, und die Dokumentation müsse während des Abbruchs fortgeführt werden, und zwar sowohl zeichnerisch als auch schriftlich. Wohin die sorgsam abzuheftenden Papierberge zu gehen haben, gab das Kultusministerium ebenfalls zu Protokoll. Das Werk sei nicht etwa zu mailen, es sei in ausdrücklich zwei Exemplaren auf dem Postweg ins Referat für Denkmalpflege und Kulturschutz ans Leibnizufer 9 in Hannover zu versenden.

In der Verdener Straßenbaubehörde löst die Anordnung Zufriedenheit aus. „Der Denkmalschutz hat uns im Herbst überraschend ereilt“, sagt Leiterin Gisela Schütt, „es hat lange gedauert, aber nach einem Dreivierteljahr ist immerhin eine Lösung erzielt.“ Laufe der Rest des baurechtlichen Verfahrens nach Plan, könne sogar die ursprüngliche Zeitschiene eingehalten werden. Noch in diesem Herbst beginne demzufolge die Suche nach einer Baufirma, im nächsten Jahr werde deren Brückenentwurf statisch geprüft, nach dem Frühjahrshochwasser des Jahres 2022 beginne der Tiefbau der Brücke, im Herbst des Jahres 2022 der Hochbau und ab dem Herbst 2023 könne der Verkehr über die neue Strecke rollen.

Wohlgemerkt: wenn es baurechtlich zu keinen Verzögerungen kommt. Zunächst liegen die Planungen für den Brückenneubau vom 10. bis 24. August im Verdener Rathaus aus. Zu sehen ist das Werk ferner jetzt schon auf der Homepage des Landkreises. An die Auslegung schließe sich laut Schütt die befristete Möglichkeit zur Klage an. Erst wenn auch diese Frist verstrichen ist, sei das Projekt als gerichtsfest zu betrachten und könne umgesetzt werden. Widerstand zeichnet sich gegenwärtig allerdings nicht ab.

Doch selbst wenn schon die Bagger angerückt sind, droht dem ehrgeizigen Zeitplan noch Verzug. Wieder geht es um den Denkmalschutz. Der Neubau berühre den Deich als geschütztes Kulturdenkmal, heißt es im öffentlich zugänglichen Planfeststellungsbeschluss. Der denkmalgeschützte Altdeich bilde den Kern des modernen Deiches und sei in seiner Sohle wahrscheinlich noch vorhanden. Sollte der Deichkörper im Zuge der Baumaßnahme tiefgründig abgetragen werden, müssten die Erdarbeiten archäologisch beobachtet und dokumentiert werden. Damit sei eine Grabungsfirma zu beauftragen. Ein nicht nur teurer, sondern auch zeitlich unkalkulierbarer Schritt. Die Dokumentation kann Monate in Anspruch nehmen, wie Beispiele anderer Bauprojekte auf historischem Grund belegen.

Große Zeitverluste dürften zu neuen Nervenproben für die rund 15 000 Verkehrsteilnehmer führen, die gegenwärtig täglich die Brücke überqueren. Die zweijährige Sanierung des Altbaus aus dem Jahr 2014/15, verbunden mit Sperrungen und langen Staus, hatte lediglich zu einer Verlängerung der Nutzung für zehn Jahre geführt. Mehr als die Hälfte der Zeit ist bereits verstrichen. Sollte sie ganz verstreichen, drohen neue Nutzungslast-Begrenzungen und Sperrungen. Gegenwärtig wird der Zustand des Bauwerkes in regelmäßigen Abständen überprüft. Viel lässt sich nicht machen. „Die Bestandsbauwerke von 1934“, hatte die Straßenbaubehörde bereits vor fünf Jahren festgestellt, „befinden sich am Ende ihrer Lebensdauer.“

