Barbara Duprée: „Langweilig, wenn alle einer Meinung sind“

Von: Katrin Preuß

Ihr Balkon mit Blick auf den Verdener Dom wäre eigentlich auch ein schöner Ruhesitz. Hände und Füße still halten, das ist allerdings nichts für Barbara Duprée. © Preuß

Die neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes heißt Barbara Duprée. Im Porträt verrät sie, was ihr wichtig ist.

Verden – Der CDU-Stadtverband Verden hat eine neue erste Vorsitzende. Barbara Duprée löst Lars Brennecke ab. Zu ihrem Stellvertreter wählten die Verdener Christdemokraten Lukas Reipert. „Der kann frei sprechen, macht sehr gute Arbeit. Der ist topp“, sagt die 69-Jährige voller Anerkennung über den 23-Jährigen, den sie als einen Mitstreiter auf Augenhöhe betrachtet. „Wir verstehen uns als Team.“

In ihrer Schulzeit am Gymnasium am Wall war das wohl noch etwas anders. Sie sei immer Klassensprecherin gewesen, berichtet sie, nur ein einziges Mal sei sie von ihren Mitschülern abgesetzt worden. „Ich war wohl zu diktatorisch, zu eigenmächtig“, verrät sie schmunzelnd. Noch am selben Tag habe ihre Klasse sie aber wiedergewählt, fährt sie fort und bewertet ihre damalige Abwahl als „kleine Ohrfeige“.

Die Arbeit im Team, im Fall des Stadtverband-Vorstands jemand Junges und jemand Erfahrenes Seite an Seite – heute schätzt Barbara Duprée das. Sie mag die Vielfalt, auch, wenn es um politische Themen geht.

Seit Herbst 2021 sitzt sie im Rat der Stadt Verden. Der CDU war sie schon beigetreten, bevor die Kandidatur an sie herangetragen wurde. „Wenn man so landwirtschafts-affin ist...“, erklärt die Veterinärin ihre Entscheidung für die christdemokratische Partei und fügt dann hinzu: „Ich denke schon, dass es da pragmatischer zugeht und weniger ideologisch. Ich kann es nicht gut haben, wenn etwas ideologisch so überladen ist.“

Wobei Barbara Duprée nicht in Partei-Schubladen denkt. Mit den Fraktionskollegen zusammen abstimmen? Ja. Aber vorher darf dann ruhig intensiv diskutiert werden. „Ist ja langweilig, wenn alle einer Meinung sind“, findet sie.

„Prüfe alles, behalte das Beste“, zitiert Duprée ihren Großvater. „Da halte ich mich auch ein bisschen dran.“ Gerade auf kommunaler Ebene sei es doch wichtig, dass alle zusammenarbeiten. Im Sinne des Bürgers. Und verknüpft mit dem Wunsch, die Menschen mitzunehmen, sie für die Politik zu interessieren. „Es wählen ja schon viele nicht mal mehr“, stellt sie mit großem Bedauern fest

Kennt sie sich in einer Sache nicht aus, liest sie sich ein. „Sich hineingraben“ nennt sie das. Sie sei eine Vielleserin, sagt die Ratsfrau über sich. Entsprechend breit gefächert seien auch ihre Interessen.

Für die CDU-Fraktion sitzt Barbara Duprée in den Ausschüssen für Stadtentwicklung sowie für Jugend und Soziales und im Kulturausschuss. Vom Begriff „Herzensthemen“ will sie hier aber nicht reden, eher von Schwerpunkten. Bildung ist ihr wichtig, Klimaschutz auch. „Das sollte ja eigentlich allen wichtig sein.“

Was das politische Engagement angeht, ist die Verdenerin also eher eine Spätstarterin. Während der langen Zeit ihrer Berufstätigkeit wäre so etwas wie Ratsarbeit aber gar nicht drin gewesen. Über 30 Jahre lang arbeitete sie Seite an Seite mit Ehemann Weert in der gemeinsamen Tierarztpraxis.

Die Frage, ob sie als dreifache Mutter denn stets berufstätig gewesen sei, bejaht sie. Um dann – voll zu Recht – anzumerken, dass ein Mann das gar nicht erst gefragt worden wäre.

Das mit der Gleichberechtigung muss Barbara Duprée niemand erklären. Die Verdenerin ist eine geborene Lindhorst. Ihre Mutter – und vor ihr die Großmutter – betrieb jahrelang die Schauburg und das Regina in Verden. „Wenn dann jemand zu mir sagte: Dein Vater hat doch die beiden Kinos, dann hat mich das geärgert“, berichtet sie.

Nach dem Verkauf der Praxis und dem Beginn des Ruhestandes 2014 war Zeit fürs Ehrenamt. „Dann muss man ja irgendwas haben“, sagt sie trocken. Denn nichts tun, das kann sie nicht. Bis heute ist sie Lese-Mentorin an der Nicolai-Grundschule. Auch im Sprachencafé in der St. Josef-Gemeinde war sie tätig.

Gerne pflegt die Verdenerin zudem ihre Hobbys. Wie ihr Ehemann spielt sie Golf. Sie malt, kann, einmal mit einem Bild angefangen, nur schlecht wieder aufhören. „Und ich koche leidenschaftlich gerne“, sagt sie und stellt nachdrücklich den Unterschied zum Essen machen fest. Das diene ja vorrangig der Sättigung größerer Gruppen, in früheren Jahren beispielsweise dem der drei Töchter samt ihren Freunden

Eine bestimmte Küche bevorzugt Barbare Duprée dabei allerdings nicht. Auch hier ist Vielfalt Trumpf. Je nach Lust und Laune darf es also beispielsweise Mediterranes sein oder – ganz deftig – Bratkartoffeln. Oder aber Asiatisches, etwa Vietnamesisches.

Gleich nach dem Verkauf ihrer Praxis besuchten Barbara und Weert Duprée die Volksrepublik. Die abendlichen Nachrichten vom Krieg in Vietnam hätte sie durch ihre komplette Jugend begleitet. Die Reise dorthin sei so etwas wie ein Abschluss für sie gewesen. Etwas Begonnenes zuende bringen, und sei es Jahre später, auch das ist typisch Barbara Duprée.

Sie wirkt besonnen, ihre Worte abwägend, in sich ruhend, wie sie da auf ihrem Balkon sitzt, im dritten Stock, mit Blick auf den Dom. Eine kleine blumige Idylle mitten in der Stadt. Eine Einladung zum Entspannen. Barbara Duprée muss lachen. „In sich ruhend? Da würde mein Mann jetzt sagen: Du nicht.“