Ein dunkles Kapitel des Finanzamts

Verden – Mit der Rolle der Reichsfinanzverwaltung im Nationalsozialismus, die bis in die örtlichen Behörden hinein reichte, beschäftigt sich eine Ausstellung Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgabe, die ab dem 11. September im Foyer des Verdener Finanzamts präsentiert wird.

„Wir wollten zum 100. Geburtstag der Gründung des Finanzamts, der auf der Verabschiedung der erzbergerischen Finanzreform am 10. September basiert, auch an diese dunkle Zeit erinnern“, erläutert Kathrin Schünemann.

Die vom Finanzamt Nienburg zur Erprobung als Sachgebietsleiterin an das Finanzamt Verden abgeordnete Beamtin hat die Koordination der Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums übernommen. Bei der Aufarbeitung der Amtschronik habe sie Informationen darüber gefunden, wie es der nationalsozialistischen Reichsregierung gelang, sich das Vermögen der Juden anzueignen. Dazu setzte sie sich intensiv mit den um 1938 geschaffenen Gesetzgebungen und dem Schicksal der Juden auseinander. Außerhalb der Behörde wurde sie dabei von Werner Schroeter vom ehemaligen Verein für Regionalgeschichte unterstützt.

Schünemann und Frank Hofmann, der seit 2018 Vorsteher des Finanzamts Verden ist, freuen sich über die Bereitschaft von Andrea Kampen vom Finanzamt Nordenham, die Ausstellung mit Plakaten sowie weiteren Materialien zu präsentieren. Wie Hofmann in seiner Begrüßung mitteilte, sei ihm die Thematik schon seit 2005, als er eine Ausstellung in Berlin besuchte, bekannt. Kampen betonte, dass sie sich bereits 2010, im Rahmen ihrer Sachgebietsleitererprobung im Finanzamt Delmenhorst, mit diesem Projekt beschäftigte: „Es gehörte damals im ersten Jahr zur Erprobung, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen.“

In einem Vortrag vor den Mitarbeitern des Finanzamtes stellte Kampen die Ergebnisse ihrer Recherchen über die Auswirkungen einer gegen die Juden gerichteten steuerlichen Gesetzgebung vor. So sei 1941 in einer Verordnung zum Reichsbürgergesetz beschlossen worden, dass das Vermögen der Juden, die sich außerhalb der Staatsgrenzen aufhielten, an das Reich fiele, egal ob emigriert oder deportiert.

Anhand einer Power-Point-Präsentation wurde das Schicksal des Rechtsanwalts Dr. Jacobson aus Osnabrück und dessen Familie verdeutlicht: Ihr innerhalb von vielen Jahren erarbeitetes Vermögen sei durch die Anwendung der Reichsfluchtsteuer und der Judenvermögensabgabe bis auf einen kleinen Rest dem Reich zugefallen. Der Rechtsanwalt starb 1938, seine Frau und der gemeinsame Sohn emigrierten ein Jahr später in die USA.

„Es geht hier um den Umfang der Beteiligung durch die Gesetzgebung und nicht um eine Anklage“, stellte Kampen fest.

Die Reaktionen auf die Ausstellung zeigten, wie wichtig es sei, sich auch heute noch und in Zukunft mit dieser dunklen Zeit der deutschen Geschichte zu beschäftigen, so Kampen zum Schluss. „Denn nur im Verstehen um die eigene Geschichte kann die Zukunft gestaltet werden.“ rö