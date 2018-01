Drohbrief beim Amtsgericht Verden: Substanz offenbar harmlos

Verden - Die weißlich kristalline Substanz, die zusammen mit einem Drohbrief am Dienstagmittag im Amtsgericht Verden eingegangen war, ist offenbar harmlos und nicht gesundheitsgefährdend.

Das haben Untersuchungen des Landeskriminalamtes ergeben. Dennoch gehen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall weiter. Hinsichtlich des Absenders beziehungsweise Verursachers gibt es jedoch noch keine neuen Erkenntnisse, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Am Dienstagmittag hatte ein Richter des Amtsgerichtes den Brief mit einer weißlich kristallinen Substanz sowie einem bedrohlich klingenden Text darin geöffnet und dadurch einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Einsatzkräfte in Spezialanzügen hatten den Brief und die unbekannte chemische Substanz unter fachlicher Beratung eines Chemikers geborgen und zu Untersuchungszwecken an die Polizei übergeben.

Teile des Amtsgerichtes waren während des rund zweistündigen Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst evakuiert worden.

