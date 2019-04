Das dreibeinige Fohlen ist zurück

Neues im Deutschen Pferdemuseum / An Feiertagen geöffnet

+ Tierpräparator Christoph Dose bei der Restaurierung der beiden Fohlenpräparate im Deutschen Pferdemuseum. Foto: Deutsches Pferdemuseum

Verden – In der Dauerausstellung des Deutschen Pferdemuseums sind Neuerungen zu entdecken: „Seit Kurzem ist das sogenannte dreibeinige Fohlen wieder in der Ausstellung“, berichtet eine Pressemitteilung des Museums. Das Tier, mit nur einem Vorderbein geboren, sei nach seinem frühen Tod vermutlich im zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts präpariert worden. Seit den 1970er-Jahren ist es im Bestand der Einrichtung und war bis 2005 in der Ausstellung zu sehen. In dieser Zeit hatte es sich zu einem Publikumsliebling entwickelt. Dank der Förderung des Landschaftsverbands Stade mit Mitteln des Landes konnten das dreibeinige Fohlen sowie ein Präparat eines Hannoveranerfohlens restauriert werden. Beide sind nun wieder zu sehen.