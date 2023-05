Verden tritt fürs Klima in die Pedale

Teilen

Auftakt für das Stadtradeln mit Lisa Pischke, Stefan Finkemeyer, Alina Ludas, Dr. Werner Reichmann und Lutz Brockmann (von links). © Niemann

Verden – Drei Wochen lang können Bürger aus Verden nun schon zum vierten Mal in die Pedale treten und so etwas für sich und die Umwelt tun. Am Ende, am, 21. Mai, werden die gefahrenen Kilometer addiert und die Einsparung an klimaschädlichem Kohlendioxid errechnet. Den besten Teams und Einzelfahrern winken Preise.

Alle, die in Verden leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und dabei so viele Radkilometer wie möglich sammeln. Anmelden und mitradeln kann man während des gesamten Zeitraums. Zum Start sind nach Auskunft von Angelika Revermann, Leiterin der städtischen Tourist-Information, bereits 86 Teams mit 900 Radlern dabei.

Das Fahrrad als umweltfreundliches und alltagstaugliches Verkehrsmittel: Am Sonnabendvormittag haben vor dem Rathaus etliche „Pro-Rad-Aktivisten“ um Angelika Revermann, die Klimaschutzmanagerin der Stadt Lisa Pischke und Projektmitarbeiter Stefan Finkemeyer mit Aktivitäten wie Wackelradparcours, Ballonkunst oder Straßenmalerei die Werbetrommel fürs Stadtradeln gerührt. „Bei dem Klima-Wettbewerb geht es vor allem auch um den Spaß am Fahrradfahren und darum, viele Menschen dazu zu bewegen, so oft wie möglich auf das Rad umzusteigen und dadurch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, erläuterte Revermann.

Fabian und Anje Schaffhausen mit ihren Kindern Fenno und Runde und ihren E-Bikes. © Niemann, Christel

Deshalb wurde auch das Förderprogramm „Lastenfahrrad“ vorgestellt, mit dem der Klima-Partner Stadt Verden seit Januar 2021 für vier Jahre die Anschaffung von Lastenfahrrädern mit bis zu 1000 Euro fördert. „Wir wollen motivieren, so viele Wege wie möglich mit dem Rad zurückzulegen“, bestätigte Bürgermeister Lutz Brockmann, der nicht müde wird, auch auf den gesundheitsfördernderen Aspekt hinzuweisen.

Vom Drahtesel als Verkehrsmittel, sei es für den Weg zur Arbeit, zur Kita oder zum Einkaufen, zeigte sich auch der diesjährige Stadtradelstar Dr. Werner Reichmann überzeugt. Für die Dauer der Klima-Kampagne will er sogar komplett auf das Auto verzichten. Für den grünen Ratsherren ist das allerdings nur ein begrenzter Verzicht, da er ohnehin kein eigenes Auto besitzt und sowieso fast alles auf zwei Reifen erledigt. Hinzu kommt, dass Reichmann, der in seinem Blog „Verden-radelt.de“ regelmäßig über seine Erfahrungen beim Stadtradeln berichten will, in der Freizeit auch noch intensiv Rennrad fährt und so im Jahr locker um die 8000 Kilometer via Muskelkraft zurücklegt.

Doch, er könne schon Autofahren, räumte er schmunzelnd auf Nachfrage ein. „Ich bin sowohl beim städtischen Car-Sharing als auch neuerdings beim Lastenfahrrad-Sharing angemeldet.“

Fabian und Anje Schaffhausen aus Neumühlen haben ebenfalls in den vergangenen zwölf Monaten mit ihren beiden E-Bikes bereits viele tausend Kilometer zurückgelegt. Das Auto haben sie vor genau einem Jahr abgeschafft und den Schritt bislang noch nicht wirklich bereut. „Alles eine Frage von Organisation und Absprache, außerdem sind unsere Räder unterschiedlich einsetzbar“, erklärt die junge Frau. Sie räumt aber ein, dass es hin und wieder Momente gebe, in dem ein Auto ganz schön wäre. Von vielen Wegen mit dem E-Lastenrad, das sie mit einem Zuschuss aus Landesmitteln erworben hat, berichtete auch die Verdenerin Alina Ludas.

Auch wenn das Augenmerk der Aktion insbesondere auf Kilometern liegt, die sonst mit dem Auto zurückgelegt werden, ist es traditionell so, dass viele Teilnehmer auch am Rahmenprogramm Interesse zeigen, sich beispielsweise an einer Fahrradtour des ADFC beteiligen oder sich auf eine von mittlerweile vier städtischen Rätsel-Rallye-Touren begeben, die die Tourist Information der Stadt ausgearbeitet hat. Wer also Lust hat, mitzuradeln, lässt sich unter https://www.stadtradeln.de/verden registrieren und gründet entweder ein eigenes Team oder tritt einem bereits bestehenden bei. nie

Mehr Fotos

vom Auftakt zum Stadtradeln gibt es unter www.Kreiszeitung.de.