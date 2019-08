Drang nach Auslauf

Stadt will weitere Hundewiesen anlegen / 60 000 Euro im Haushalt

+ © Bruns Unbekümmertes Herumtollen ohne Leine ist auf der Hundewiese unbegrenzt möglich. © Bruns

Verden - Circa 1 .800 Hunde leben im Stadtgebiet Verden. Anleinpflicht und die zunehmende Ausweisung von Naturschutzflächen an der Aller schränken den Freiheitsdrang der Vierbeiner ein. Der Stadtrat will dem Rechnung tragen und weitere Hundewiesen anlegen lassen. Je 20 000 Euro sollen dafür in den Haushalt 2020 bis 2022 bereitgestellt werden, so der Beschluss am Dienstagabend in der Ratssitzung.