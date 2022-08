Magische Drachen schon in Sichtweite im Magic Park Verden

Von: Florian Adolph

Menschenschlange vor dem Schrottland-Theater. © Florian Adolph

In den Ferien ist der Magic Park Verden gut besucht. Renovierungen und neue Attraktionen sollen noch mehr Gäste locken.

Verden – Es sind Sommerferien und der Magic Park Verden hat seine Hauptsaison. „Man merkt, dass die Gäste nach Wegfallen der Corona-Regeln entspannter sind“, erklärt Jonas Rauber. Er ist technischer Leiter im Magic Park, zuständig für alles, was mit Technik und Wartung zu tun hat, sowie für Personalplanung und -organisation.

„Die Anfänge von Corona im Magic Park habe ich noch nicht mitbekommen“, sagt er. „Aber wir durften lange lediglich unter Auflagen öffnen und zum Beispiel nur eine bestimme Anzahl Gäste hereinlassen. Solche Grenzen sind jetzt wegefallen.“

Die Abstandsregeln können laut Rauber aber trotzdem noch eingehalten werden und auch Desinfektionsspender bleiben weiterhin aufgestellt.

In den Vormonaten wurden außerdem an dem Park einige Renovierungsarbeiten durchgeführt, zum Beispiel die Hauptuntersuchung und technische Überholung der Schiffschaukel.

Weiterhin wurde die Wildwasserbahn neu lackiert und bei der Einfahrt gibt es jetzt ein neues Bushäuschen für den Bürgerbus. Auch Solar-Carports wurden aufgestellt. „Wir sind damit einer der ersten klimaneutralen Freizeitparks“, sagt Rauber. „Der Vorteil ist auch, dass wir bei viel Sonne mehr Strom produzieren und das ist auch genau die Zeit, wenn mehr Gäste da sind.“

Des weiteren wurde eine neue Murmelbahn aufgestellt. Gäste können hier eine große Holzmurmel für zwei Euro aus einem Automaten ziehen. Auf dieser Murmel ist ein Bild von Ritter Rost, dem Maskottchen des Parks aufgedruckt sowie die Aufschrift „Magic Park 2022“. Damit können die Kinder dann um die Wette murmeln und sie danach als Souvenir mit nach Hause nehmen.

Es wird außerdem gerade eine weitere neue Attraktion aufgebaut, mit dem Namen: „Drachen Magic“. Dabei fährt man mit einem Wagen, der Platz für vier Personen bietet, durch eine Scheune, in der Drachen „leben“. Die Wagen benutzen ein sogenanntes „Trackless-System“, soll heißen, sie fahren ohne Schienen, über Sensorik gesteuert. Hinter den Kulissen ist diese noch im Aufbau befindlichen Attraktion bereits in Ansätzen zu sehen. Es gibt momentan noch keinen offiziellen Termin, wann die Besucher mit „Drachen Magic“ fahren können, wenn alles glattgeht, wird allerdings eine Eröffnung im Spätsommer angepeilt.

„Drachen Magic“: Jonas Rauber präsentiert einen Wagen der noch unfertigen Bahn. © Florian Adolph

In den Ferien besuchen an vollen Tagen tausend bis zweitausend Besucher den Park, so Jonas Rauber. An den Tagen der Hitzewelle war etwas weniger los. Allerdings habe der Magic Park den Vorteil, dass er in einem Wald aufgebaut sei und den Gästen somit Schatten geboten werde. Daher bleiben bei hohen Temperaturen nicht so viele von ihnen fern, wie in anderen Freizeitparks, erzählt der technische Leiter. Er bemerkt außerdem, dass sie deshalb fast nie „Besucher mit einem Hitzekollaps haben.“

Familie Müller ist mit zehn Personen zum dritten Mal im Park. Um elf Uhr am Vormittag sind sie gekommen. Auf die Frage, ob sie Spaß haben, antworten die Kinder einstimmig mit „Ja“ und darauf was sie denn schon alles gemacht haben zählen sie aufgeregt runter: „Wir waren auf der Schiffschaukel und auf dem Wolkenkarussell und auf dem Trampolin...“

Das Riesenrad war allerdings geschlossen, ebenso wie ein Café am Eingang, berichten die Eltern. Das Café war wohl nicht geöffnet wegen der Hitze der voherigen Tage, was die Müllers überraschte, denn an diesem Tag herrschten angenehme Temperaturen. Als Nächstes wollte sich die Familie in den Märchenwald begeben.

Stephan Untersänger sitzt auf einer Bank bei seiner Französischen Bulldogge Rudi und wartet darauf, dass seine Familie aus der Achterbahn steigt. Seit zehn Uhr morgens haben seine Kinder Spaß im Park. Sie sind zu fünft gekommen, zwei Eltern mit Sohn, Tochter und Hund. Stephan Untersänger ist zum ersten Mal im Magic Park. Seine Frau und Kinder waren allerdings schon einmal da. „Ich arbeite auf der Intensivstation und deshalb konnte ich damals nicht dabei sein. Das war noch vor Corona“, erzählt er.

Die Achterbahn im Magic Park ist auch diesen Sommer bei Besuchern beliebt. © Florian Adolph

Kerstin Ahrend drückt für ihre Tochter den Knopf der Kindereisenbahn während sie erzählt: „Mein Mann kommt aus der Region. Das ist unsere erste Ferienparkerfahrung.“ Sie hält den Zug an, damit andere Kinder zusteigen können. „Meine Tochter hat Spaß. Für eine fast Dreijährige ist es gut hier mit dem Streichelzoo und den Rundfahrten“, fügt sie hinzu, sobald alle eingestiegen sind.

Kerstin Ahrend hat aber auch Kritik zu äußern. „Wir waren gerade im Märchenwald. Da war ich etwas enttäuscht. Die Figuren sahen schon sehr alt aus. Da könnte einiges noch wieder aufgearbeitet werden.“ Sie berichtet auch, dass sich ihre Tochter über die lauten Räuber erschreckt habe. Kerstin Ahrend findet, der Park ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber für ein Kind im Alter ihrer Tochter ist es gut. Auf die Frage ob sie als Erwachsene auch ihren Spaß hat, antwortet sie: „Ich sehe meine Tochter lachen und schon geht es mir super.“