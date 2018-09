Ökozentrum feiert mit Betrieben und Initiativen und einem Tag der offenen Tür

Doppelte Volljährigkeit

+ Kinder konnte mit Lehm und Ton kreativ werden.

Verden - Seine „doppelte Volljährigkeit“ feierte das Ökozentrum an der Artilleriestraße am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür. Vor 21 Jahren kauften junge, umweltengagierte Menschen über ihren neu gegründeten Verein Ökozentrum und die ebenfalls neue eingetragene Wohngenossenschaft AllerWohnen, das Grundstück des ehemaligen Kasernengebäude an der Artilleriestraße. 18 Jahre ist es jetzt her, dass das Ökozentrum eröffnet wurde. Verschiedene Betriebe und Einrichtungen aus dem ökologisch-sozialen Umfeld sind damals wie heute dort beheimatet.