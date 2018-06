Verden - Nach einem zunächst ruhigen Start der Domweih in Verden verzeichnete die Polizei im Laufe der Nacht dutzende Körperverletzungen und Beziehungsstreitigkeiten.

Wie die Polizei in Verden mitteilt, verlief das Volksfest bis in die Nacht hinein relativ ruhig. In den frühen Morgenstunden kam es jedoch noch alkoholbedingt zu einem Dutzend Körperverletzungen, die sich vornehmlich im Bereich des Bahnhofes zutrugen sowie mehreren Beziehungsstreitigkeiten.

Einige unbelehrbare Verursacher mussten in Gewahrsam genommen werden. Ein Verursacher leistete dabei Widerstand und verletzte durch einen Tritt einen Polizeibeamten leicht. Weiterhin konnten bei polizeilichen Einsätzen auf dem Festgelände 2 Personen festgestellt werden, für die auf Grund vorliegender Haftbefehle das Fest vorzeitig beendet wurde.

Bereits in der Nacht zu Samstag waren zwei betrunkene Männer aufgefallen, die ein Bierfass durch Verden rollten.

So schön war der Domweih-Umzug 64 kostümierte Fußgruppen und bunt dekorierte Wagen zogen am Samstag durch die Verdener Innenstadt. Der Umzug zur Domweih ist einer der Höhepunkte des Volksfestes und bildet zugleich den Auftakt zum fünftägigen Ausnahmezustand. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christel Niemann Rubriklistenbild: © dpa-avis