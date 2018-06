„Die Domweih ist kaum zu toppen“

Die Domweih-Beerdigungsgemeinschaft am Sarg der Großveranstaltung 2018.

Verden - Bei Sauna-Temperaturen gingen Donnerstag, am letzten Domweih-Tag, noch einmal zahlreiche Besucher über die Festmeile auf Johanniswall und Großer Straße.

Die 1033. Domweih brach eine Reihe von Rekorden, vermutlich auch, was den Bierumsatz angeht. Traditionell setzten sich um 20 Uhr am Hotel Höltje die Mitglieder der Domweih-Beerdigungsgemeinschaft in Bewegung.

Mit dem Sarg ging es, unterstützt durch zünftige Blasmusik, über den Festplatz. „Die Domweih ist und bleibt etwas Besonderes und ist kaum zu toppen“, sagten Donnerstagabend in ihrem Resümee die Chefinnen der Almhütte, Trudi und Nina Renoldi. „Bis zum nächsten Jahr.“