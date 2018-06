Das war der Domweih-Umzug 2018: Video

Verden - 64 kostümierte Fußgruppen und bunt dekorierte Wagen schlängeln sich am Samstag durch die Verdener Innenstadt. Der Umzug zur Domweih ist einer der Höhepunkte des Volksfestes und bildet zugleich den Auftakt zum fünftägigen Ausnahmezustand.

Los geht es um 13.30 Uhr an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße / Ecke Eitzer Straße. Der Aufzug führt von dort über den Andreaswall und biegt anschließend auf die Georgstraße ein. Vorbei am Anita-Augsburg-Platz geht es weiter auf die Große Straße. Endpunkt der Parade ist an der Ostertorstraße / Ecke Johanniswall. Um 16.00 Uhr werden im Festzelt vor dem Landgericht die schönsten Wagen und Fußgruppen gekürt.

Teilnehmer am Domweih-Umzug 2018:

1. Polizei Verden

2. Verdener Blasorchester im TSV Borstel

3. Dommodell

4. Rat und Verwaltung

5. Domgymnasium Abiturjahrgang 2018

6. Domgymnasium Abiturjahrgang 1993

7. Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH

8. Freilichtbühne Holtebüttel

9. Mais 12

10. Zirkusgruppen aus der Region Verden

11. Spielmannszug Blender e. V.

12. Orientalische Tanzgruppen aus der

Region

13. Event 24

14. Volksbank Aller-Weser e.G.

15. FC Verden 04 - I + II Herren

16. FC Verden 04 U 11

17. Bushido Verden

18. Vielharmonie Kirchlinteln

19. HSG Verden

20. Team Ars Nova

21. Rotary Club Verden/Aller

22. Tanzschule Beuss + 1. TSC Verden

23. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

24. Verdener Türksport e.V.

25. Marchingband Black Diamonds e.V.

26. Dart Dragons Dauelsen Dartfieber

29. Kreissparkasse Verden

30. Likedeeler Schule der Lebenshilfe Verden e.V.

31. Rollsportverein Verden (RSV)

32. Spielmannszug Schützenverein Baden

33. Getränke Ahlers GmbH & DEHOGA

34. TSV Brunsbrock e.V.

35. Cosplay

36. Ernteclub Walle

37. Stadtführungen in Verden

38. TSV Lohberg - U13

39. Waldkindergarten "Lintler BuschKinners"

Kirchlinteln

40. Musikzug Bassum "Die Lindenstädter"e.V.

41. Schornsteinfeger Verden

42. Gymnasium am Wall Abiturjahrgang 2018

43. Mars Petcare / Food & Mars Drinks

44. SoVD Sozialverband Deutschland

45. Reitverein Graf v. Schmettow

46. Bund der Pfadfinder - Stamm Amelungen

47. Spielmannszug Westen

48. Verden hilft e.V.

49. Berufsbildende Schulen Abiturjahrgang 2018

50. CarCon GmbH

51. E-Center Verden

52. Realschule Verden – Abschlussjahrgang 2018

53. Die Emus

54. FMC Showband Freiw. Feuerw. Verden

55. Verband deutscher Soldaten zu

Neddenaverbergen

56. Kostümverleih Süstedt

57. Thermomix Verden

58. Wohnanlage St. Johannisheim

59. Holtebüttel Rockt

60. Stadtwerke und Verwell Erlebnisbad

61. Scharnhorster Dorfverein e.V.

62. Fanfarenzug Achim

63. Beerdigungsgemeinschaft Verdener Domweih

64. Johanniter-Unfallhilfe

Die Streckenführung:

