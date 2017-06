Domweih-Umzug 2017: Das sind die Teilnehmer

Verden - 61 kostümierte Fußgruppen und bunt dekorierte Wagen schlängeln sich am Samstag durch die Verdener Innenstadt. Der Umzug zur Domweih ist einer der Höhepunkte des Volksfestes und bildet zugleich den Auftakt zum fünftägigen Ausnahmezustand.

Los geht es um 13.30 Uhr an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße / Ecke Eitzer Straße. Der Aufzug führt von dort über den Andreaswall und biegt anschließend auf die Georgstraße ein. Vorbei am Anita-Augsburg-Platz geht es weiter auf die Große Straße. Endpunkt der Parade ist an der Ostertorstraße / Ecke Johanniswall. Um 16.00 Uhr werden im Festzelt vor dem Landgericht die schönsten Wagen und Fußgruppen gekürt.

Teilnehmer am Domweih-Umzug 2017:

01. Polizei Verden

02. Spielmannszug Kirchlinteln

03. Dommodell

04. Rat und Verwaltung

05. Domgymnasium - Abiturjahrgang 2017

06. Domgymnasium - Abiturjahrgang 1987

07. Zirkusgruppen aus der Region Verden

08. FMC Showband Freiw. Feuerw. Verden

09. Bushido Verden

10. Hunderunde mit Ball

11. Fußball Förderverein Aller-Weser

12. HSG Verden-Aller

13. Tischler Innung Verden

14. Marchingband Black Diamonds e.V.

15. BdP Stamm Amelungen

16. Ernteclub Klein Hutbergen

17. Volksbank Aller-Weser e.G

18. Realschule Verden Abschlussjahrgang

19. CarCon GmbH

20. Spielmannszug Blender e. V.

21. Stadtführungen in Verden

22. Kreissparkasse Verden

23. Waldkindergarten "Lintler BuschKinners"

Kirchlinteln

24. Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag

25. Junge Union Verden

26. Johanniter Jugend Ortsverband Verden

27. Spielmannszug Westen

28. E-Center Verden

29. Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH

30. Rollsportverein Verden (RSV)

31. Gymnasium am Wall- Abiturjahrgang 2017

32. Jusos Verden/Aller

33. Musikzug Bassum "Die Lindenstädter" e.V.

34. Hafengesang und Puffmusik e.V.

35. 1. TSC Verden e.V.

36. Fokus Sozialdienstleistungen

37. Reiterstaffel der Johanniter-Unfallhilfe

38. Heimatverein Eissel e.V.

39. Verdener Türksport e.V.

40. Verdener Blasorchester im TSV Borstel

41. Schornsteinfeger Verden

42. Mais 12

43. Verden hilft e.V.

44. Aller-Weser-Klinik - Betriebsrat

45. Caritasstift St. Josef - Die flotten Senioren

46. Spielmannszug Baden

47. U7 Fussballmannschaft vom FC Verden 04

48. FC Verden 04

49. Dentallabor Pogrzeba

50. Holtebüttel Rockt

51. Freilichtbühne Holtebüttel

52. Carpe Diem Marchingband OSC

Bremerhaven e.V.

53. Tjapj's Steinoase

54. Kostümverleih Süstedt

55. Getränke Ahlers GmbH & DEHOGA

56. Mars GmbH

57. Oldtimergruppe - Feuerwehr Dauelsen

58. Single-Gruppe

59. Fanfarenzug Achim

60. Beerdigungsgemeinschaft Verdener Domweih

61. Johanniter-Unfallhilfe

Die Streckenführung

