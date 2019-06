Domweih zu Grabe getragen

Wenn ein Sarg feierlich durch die ganze Innenstadt getragen wird, überbringt die Beerdigungsgesellschaft in Verden traditionell schlechte Nachrichten: Die Domweih endet. Aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Auch gestern Abend machte sich die in schwarz gekleidete Trauergemeinschaft vom Akzent Hotel Höltje auf den Weg durch die Große Straße und den Johanniswall – unter den Augen zahlreicher Schaulustiger. Für die gibt es übrigens schon Grund zur Freude: Die nächste Domweih ist nicht einmal mehr ein Jahr hin. Das 1035.Verdener Kultspektakel startet am 6. Juni 2020, die Beerdigung geht am 11. Juni über die Bühne. Foto: Oetjen