Domweih-Einhorn entert Ehrenplatz

+ © Björn Lakemann Katharina Meyer hat ihr Einhorn gewonnen. Schwager Tobias Müller nimmt es gelassen. © Björn Lakemann

Verden - Von Björn Lakemann. „Besonders das Fröscheschlagen, was ich zum allerersten Mal gemacht habe, sowie das Pferderennen haben mich fasziniert. So etwas gibt es bei uns in Bayern nicht“, schildert Katharina Meyer, die am Samstag in Begleitung ihres Schwagers Tobias Müller aus Kirchlinteln die 1032. Verdener Domweih unsicher machte.