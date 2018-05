Beerdigungsgemeinschaft beendet die Feierlichkeiten mit der traditionellen Wasserbestattung

Die letzte Ehre für die Domweih

Verden - von Petra Schlemm - Noch ist es kein Fall für den Stadtarchivar. In den Unterlagen der Verdener Museen findet sich nichts über das Schlusszeremoniell des ältesten Volksfestes in Norddeutschland. Kommt aber bestimmt noch. Denn skurril genug ist das, was die „Beerdigungsgemeinschaft“ unternimmt, um am Kirmes-Donnerstag die Domweih zu Grabe zu tragen, allemal: Ein Trauerzug aus schwarz gekleideten Herren mit Zylinder, die einen blumengeschmückten Sarg hinter dem „Pastor“ hinterhertragen.