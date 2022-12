Facettenreiche Verdener Persönlichkeiten erzählen von sich

Von: Florian Adolph

Museumspädagogin Julia Nehus (l.) interviewt Menschen aus unserer Mitte, Museumsleiterin Frauke Müller freut sich auf Besucher. © Florian Adolph

Ab Februar ist wieder Museums-Talk im Domherrenhaus. Moderatorin Julia Nehus entlockt ihren Verdener Gästen Interessantes aus ihrem Leben.

Verden – „Das Spannende ist, die Menschen privat kennenzulernen. Die haben richtig viel erlebt“, sagt Museumspädagogin Julia Nehus. Vier Persönlichkeiten aus der Stadt und Region Verden, Menschen aus unsere Mitte, will sie, im nächsten Jahr, interessante Facetten ihrer Lebenswege entlocken. Im zwanglosen Gespräch, bei der neuen Veranstaltungsreihe im Domherrenhaus: „Mensch wir müssen reden!“. „Es soll aber keine Inquisition, sondern ein unterhaltsamer, warmer Abend werden“, sagt Museumsleiterin Frauke Müller.

Die Persönlichkeiten und Termine

Los geht es am 16. Februar 2023 mit Anke Lehmkuhl, Buchhändlerin bei „Vielseitig“ und Abenteurerin. Am 20. April ist dann Ute Ravens-Hermann zu Gast. Sie ist Pastorin und Militär-Seelensorgerin, die erst kurz vor dem Termin aus dem Irak zurückkehrt. Am 31. August kommt Nabil Shehata, Chefdirigent und Kontrabassist, und am 12. Oktober schließlich Frank Faß, Luft- und Raumfahrtingenieur und Gründer des Wolfcenters Dörverden.

„Wir haben bekannte Verdener eingeladen, aber keine Prominenten, sondern Menschen wie du und ich“, erklärt der Rolf Zepp, ehrenamtlicher Mitarbeiter und „kreativer Sidekick“ des Projektes.

Mit ihnen sitzt Julia Nehus dann jeweils ab 18.30 Uhr, für etwa eine Stunde zusammen, auf der Bühne im Kaminzimmer des Domherrenhauses, um vor Publikum über spannende Aspekte ihrer Biographie zu reden.

„Anke Lehmkuhl aus der Buchhandlung Vielseitig war zum Beispiel bei der Entführung des Gladbeck-Busses als Geisel dabei, hat einen Flugzeugabsturz überlebt und sich selbstständig gemacht“, erzählt Nehus. Bei dem Gespräch stellt sie vier Fragen, die übrigens für jeden Gast die gleichen sein werden. Zum Beispiel nach ihrem Lieblingsort. „Die anderen Fragen möchte ich aber noch nicht verraten“, so Nehus. Auch die Gäste kennen sie nicht im Voraus, damit ihre Antworten spontan bleiben.

Das „Menschliche herauskitzeln“

Außerdem soll jede der vier Persönlichkeiten einen Gegenstand mitbringen, über den sie etwas Interessantes berichten kann. Es soll aber keine Werbeveranstaltung für den Gast werden, stattdessen will Julia Nehus versuchen, das Menschliche aus ihnen „herauszukitzeln“, erklärt sie. Zur Vorbereitung besucht sie die Menschen im voraus zu einem Privatgespräch.

Angefangen hat das Domherrenhaus mit diesem Format erstmals in diesem Jahr. So war im Juni Strafverteidiger Kay Müffelmann zum Museumsgespräch im Kaminzimmer und im Oktober Susanne Diers von Diers Kaffee. Beide Termine waren komplett ausverkauft.

Der Eintritt für „Mensch wir müssen reden!“ wird 12 Euro betragen. Vorverkauf unter Telefon 04231/2169 oder E-Mail info@domherrenhaus.de.