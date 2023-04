Der Verdener Dom wird geputzt: Keinerlei Beschwerden von den Leviten

+ © Markus Wienken Prüfender Blick auf den Levitenstuhl: Diplom-Restaurator Gerold Ahrends löst mit dem Pinsel auch feinsten Staub von den Schnitzereien. © Markus Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Wohnzimmer putzen? Okay! Aber den Dom auf Vordermann bringen? Geht auch - Mit Restaurator, Staubsauger und Schwamm und dem Blick für besondere Schnitzarbeit...

Verden – Ein Wohnzimmer putzen, mit allem, was dazu gehört, da kann schon mal ein Vormittag bei drauf gehen. Kann klappen. Und den riesigen Dom? Gut, nicht das ganze Kirchenschiff, aber der Chorraum, rings um den Altar, mit allem, was drumherum steht, dazu gehört schon ein Plan und notwendiges Fachwissen. Ohne Staubsauger, wie im eigenen Wohnzimmer, läuft’s aber nicht. Beides, das Fachwissen und den Staubsauger, hat Restaurator Gerold Ahrends dabei. Und noch ein paar andere Werkzeuge.

Restaurierung des Chorfenster hat im Verdener Dom Staub hinterlassen

Was im Dom, im Altarraum steht, lässt sich nicht mal so eben auf die Schnelle abwedeln. In der Regel alle 10 bis 15 Jahre, macht sich Ahrends jetzt außer der Reihe auf den Weg. Der Restaurator zeigt in Richtung Altar, dann dahinter, auf das prächtige Chorfenster, dessen Farben im Sonnenlicht herrlich strahlen. „Die Restaurierung des Fensters hat sich gelohnt“, freut sich Ahrends. „Aber sie hat auch Spuren hinterlassen.“ Damit meint der Restaurator all das, was zu Füßen des Fensters liegt.

Ahrends steht vor dem Levitenstuhl. Handschuhe an den Fingern, streicht er über die filigrane und aufwändige Schnitzarbeit des Dreisitzers, in dem der Priester und seine Assistenten Platz nahmen, auch um dann dem Volk die Leviten zu lesen. Da, wo Ahrends mit dem Handschuh war, wird das Holz ein wenig heller, die weiße Baumwolle deutlich dunkler. Staub lagert nicht nur auf dem historischen Sitz, sondern in jeder Kerbe, bis tief in den Poren des Gestühls. Dafür ist der Restaurator da.

Staub auf den Schitzarbeiten des Verdener Levitenstuhls

Also zunächst mit dem Staubsauger, ganz gewöhnlich, wenn auch sehr vorsichtig über das Kunstwerk, über die Gesichter von Jesus, über Engel, Stier, Adler und Löwe, den Symbolen der vier Evangelisten, ziehen. Danach sind Adam und Eva, Samson und Delila, David und Bathseba und Ahasveros und Esther an der Reihe, Figuren aus der Bibel, die, neben weiteren Bildern, den Stuhl zieren. „Ein Kunstwerk aus Eichenholz, im 14. Jahrhundert geschnitzt, viele Symbole, die an das Leben und Sterben Jesu erinnern, aber auch Hinweise auf Geschichten des Alten Testaments und das Leben der Menschen aus der Entstehung des Stuhls im Mittelalter“, weiß Ahrends.

Sanftes Peeling für Adam und Eva im Verdener Dom

Ist der Staub aus den Poren des Gebälks, geht’s an die Feinarbeit, mit Ziegenhaarpinsel, Mikrofasertuch und, wo notwendig, mit Spezialschwamm, ein sanftes Peeling für Adam und Eva. Sanft auch deshalb, weil das Holz, harte Eiche, aber eben filigran gearbeitet, auf keinen Fall verletzt werden soll.

Ist der Staub runter, prüft der Experte mit Argusaugen wie es dem Holz in den vergangen Jahren ergangen ist. „Schädlinge, Risse, Absplitterungen, alles, was auffällt, wird notiert und, wo notwendig, ausgebessert“, sagt Ahrends. Die Betonung liegt auf „notwendig“, denn der Restaurator lässt Vorsicht walten.

Kein Schmirgelpapier im Verdener Dom

Korrekturen mit Lack und Farbe, vielleicht sogar der Einsatz von Schmirgelpapier kommen selten bis gar nicht vor. Auch dafür gibt’s eine denkbar einfache Erklärung: „Es gilt immer zu erkennen, auch anzuerkennen, was der Künstler geschaffen, in diesem Fall geschnitzt hat. Das sollten wir mit unserer Arbeit nachträglich nicht verändern“, so Ahrends. Könnte zudem sein, dass, bei Zuwiderhandlung, der eine oder andere Levit seinem Namen alle Ehre macht.

Die Gefahr dürfte bei der nächsten Station des Restaurators eher gering sein. Das mannshohe großflächige Bronze-Relief als Nachruf auf Bischof Barthold von Landesbergen ist leicht angestaubt, da reichen Tuch und Schwamm, dem Würdenträger mit Bischofsstab und Mitra ursprünglichen Glanz zu verschaffen.

Deutlich aufwendiger dann die Polituren rund um Altar und Levitenstuhl. „Staub, auch kleinere Partikel haben sich in die Windungen und Verzierungen der Chorschranke verkrochen, manchmal schwer, da ranzukommen“, so Ahrends. Unmöglich ist es aber nicht, also wird die mehrere Meter lange Balustrade poliert und, wo notwendig, repariert.

+ Wo der Pinsel nicht reicht, hilft ein weicher Schwamm bei der Säuberung der Chorschranke. © Markus Wienken

Auch das Grabmal von Bischof Philipp Sigismund wird poliert

Eine wiederkehrende Ehre erweist Restaurator Ahrends Fürstbischof Philipp Sigismund. Der populäre Kirchenmann fand vor genau 400 Jahren in einem pompösen Grabmal seine letzte Ruhestätte im Dom zu Verden. Passend zum sich jüngst jährenden Todestag wird das Monument außen gründlich entstaubt.

Fehlt noch das, was einen Dom ausmacht, der prächtige Hochaltar. Das imposante Bauwerk, direkt unter dem restaurierten Chorfenster, war fast ein Jahr lang Teil der Baustelle. „Da rückt demnächst eine Kollegin an, holt den Staub von Blattgold und Leuchter“, so Ahrends. „Das wird noch etwas arbeitsintensiv.“ Aber, mit etwas Glück und so Gott will, erwacht zu Ostern im Gottesdienst dann alles in neuem Glanz.

Info

Steuergelder werden für Sanierung und Unterhaltung des Doms ausgegeben: Die Klosterkammer Hannover ist eine öffentliche Einrichtung, die das Vermögen von vier öffentlich-rechtlichen Stiftungen – darunter der Domstrukturfonds Verden – verwaltet. Diese sind aus ehemals kirchlichem Vermögen entstanden. Aus den Erträgen der Stiftung unterhält die Klosterkammer circa 800 Gebäude, viele davon Baudenkmale, und rund 12. 000 Kunstobjekte.