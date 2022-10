Schuldnerberatung in Verden: Nachfrage steigt

Teilen

Aus Angst vor steigenden Preisen suchen immer mehr Menschen die Hilfe der Schuldnerberatung. Dieses Thema stand im Mittelpunkt eines Gesprächs von Dörte Liebetruth mit der Caritas.

Verden – Angesichts der explodierenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten, aus Angst vor Überschuldung, vor Strom- und Gassperre, suchen immer mehr Menschen die kostenlose Hilfe der Schuldnerberatung. Sie stand daher auch im Mittelpunkt des Besuchs der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth bei der Caritas in Verden. Der Caritasverband für die Landkreise Verden und Heidekreis ist ein breit aufgestellter Sozialverband mit 34-köpfigem Team, wobei die meisten Mitarbeitenden in der Jugendhilfe tätig sind.

„Deutlich wird aktuell, dass der Beratungsbedarf aufgrund der Teuerungen und der Energiekrise steigt“, stellte Liebetruth in einer Pressemitteilung fest. Die drei Schuldnerberaterinnen berichteten, dass die Einmalzahlungen des Bundes aus ihren Erfahrungen nicht für die zu erwartenden Nachzahlungen zurückgelegt, sondern für die gestiegenen Ausgaben des alltäglichen Lebens verwendet würden. „Die Teuerung der Lebensmittel betrifft auch den Mittelstand und die Rentnerinnen und Rentner“, so Caritas-Geschäftsführer Marc Wilhelms, „die waren bislang nicht auf die Unterstützung der Sozialverbände angewiesen.“

Ein wichtiges Anliegen für Dörte Liebetruth – das sie mit dem Caritas-Team teilt – ist die Verhinderung von Strom- und Gassperren im Landkreis Verden. Die Landtagsabgeordnete informierte über das landesweite Bündnis „Gemeinsam durch die Energiekrise“, zu dem sich auf Initiative von Ministerpräsident Stephan Weil hin Land und Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Energieversorger und Sozialverbände zusammengefunden haben. Ziel sei es, ergänzend zum Bund gemeinsam Lösungen für die Menschen in Niedersachsen umzusetzen wie zum Beispiel Härtefallfonds, mit denen Energiesperren verhindert werden.

Dörte Liebetruth konnte mitteilen, dass gerade ein Härtefallfonds von der Verdener Kreisverwaltung entwickelt werde. Die Landesregierung beabsichtigt, kommunale Härtefallfonds mit zunächst 50 Millionen Euro zu unterstützen.

Energieeinsparung müsse gerade bei Menschen, die wenig Geld haben, unterstützt werden – auch damit weniger Geld für Energie ausgegeben werden müsse. Darin waren sich das Caritas-Team und Dörte Liebetruth einig und tauschten sich über den Stromspar-Check aus. Dabei kommt ein Fachmann oder eine Fachfrau ins Haus und hilft, die großen Energiefresser im Haushalt zu lokalisieren und mit Mehrfachsteckern oder LEDs und anderen Maßnahmen, Energiekosten zu senken. Hier bot Dörte Liebetruth an, Kontakt zu regionalen Repair-Cafés herzustellen, um zu klären, ob Interesse an einer Zusammenarbeit besteht. Nach der Einschätzung der Schuldnerberaterinnen würden Stromspar-Checks gut bei den Klientinnen und Klienten angenommen.

Dörte Liebetruth zeigte sich nach dem Gespräch überzeugt, dass die Arbeit der Schuldnerberatung in diesen Zeiten weiter gestärkt werden muss. In ihrem roten Rucksack nahm sie mit, dass die Schuldnerberatung dringend noch besser durch mehr Ressourcen vom Land unterstützt werden sollte. Schon wenige Tage nach dem Gespräch konnte Dörte Liebetruth die Erfolgsmeldung aus Hannover wieder mit zurück nach Verden bringen: Das Land wird seine Förderung im laufenden Jahr von bisher rund 650 000 auf bis zu 1,5 Millionen Euro erhöhen. Auch den Wunsch von Marc Wilhelms nach Bürokratieabbau bei der Antragsstellung zu Landesförderungen nahm die Landtagsabgeordnete auf.

Informationen zum Stromsparcheck der Caritas gibt es unter www.stromspar-check.de. Weitere Energiespartipps bietet die Seite „Gemeinsam durch die Energiekrise: https://www.caritas-dicvhildesheim.de/startseite/klima.gerecht.sozial/energiekrise.

Erreichbarkeit

Die Schuldnerberatung des Caritasverbandes für die Landkreise Verden und Heidekreis ist montags bis donnerstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr, unter Telefon 04231/9011331 oder per E-Mail an schuldnerberatung@caritas-verden.de erreichbar. Eine Erstberatung bei der Schuldnerberatung ist kostenfrei, für Prozesskostenhilfeempfänger fallen auch für die weitere Beratung keine Kosten an.