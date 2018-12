Dittmers will als Bürgermeister kandidieren

Verden - Von Volkmar Koy. Wenn das keine Überraschung kurz vor Weihnachten ist: Hermann Dittmers aus Freiburg im Breisgau will bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 in Verden kandidieren. Das gab der 59-jährige gebürtige Verdener gestern im Gespräch mit dieser Zeitung bekannt.

Dittmers ist CDU-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Bis zur Bewerbungsfrist am 8. April 2019 habe er noch ausreichend Zeit, um die für die Kandidatur notwendigen 175 Stimmen von Verdener Wahlberechtigten zu sammeln. Dittmers wäre im übrigen der Vierte nach Kai Rosebrock, Jens Richter und Amtsinhaber Lutz Brockmann. der seinen Hut in den Ring wirft.

„Ich will dazu beitragen, die Stärken Verdens zu bewahren“ begründet Volkswirt Dittmers seine Kandidatur. „Was ich über Wirtschaft, solide Finanzen und Kommunalpolitik in einer Großstadt gelernt habe, möchte ich in meiner Heimatstadt einbringen.“ Dittmers, der seit 2009 Ortsvorsteher seines Wohnorts Freiburg-Kappel ist, wolle den Bürgern zuhören, sie einbinden und Verden mit ihnen gemeinsam gestalten. Außerdem sei ihm wichtig, dass die Stadt den Anschluss an soziale, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen nicht verpasse.

„Wer an der Spitze einer Organisation steht, muss mehr in die Zukunft als auf seine Schreibtischplatte blicken.“ Ein Bürgermeister solle Ideen aufgreifen und in die Verwaltung einspeisen, um sie dann politisch mit den zuständigen Gremien umzusetzen. Dazu brauche es eine kollegial und vertrauensvoll geführte Verwaltung. „Ich habe gute Erfahrung mit Führung auf Augenhöhe gemacht“, sagt Dittmers. „Alleine lässt sich eine Stadt nicht steuern, ich brauche ein gutes Team um mich herum.“

Seit 2009 ist Dittmer im Ortschaftsrat Freiburg-Kappel

Dittmers machte 1979 Abitur am Domgymnasium. Er studierte Jura und Volkswirtschaft in Kiel und Freiburg. 1987 trat er ins elterliche Unternehmen, die Verdener Hermann Dittmers GmbH ein. Es folgten Stationen als Verbandsoberprüfer beim Badischen Sparkassen- und Giroverband und als stellvertretendes Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

Seit 2001 ist er hauptamtlicher Geschäftsführer der S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau mbH. 2009 wählten ihn die Einwohner von Freiburg-Kappel als Spitzenkandidat der CDU-Liste in den Ortschaftsrat. Die Räte wählten ihn dann zum Ortsvorsteher. 2014 wurde er in diesem Amt bestätigt.

Dittmers war Erster Vorsitzender des Sportvereins und des Musikvereins in Freiburg-Kappel. Über zwei Perioden für insgesamt neun Jahre war er Schöffe beim Amtsgericht Freiburg und beim Landgericht Freiburg.