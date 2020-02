Digitale Welt als Herausforderung

Verden – Digitale Arbeitswelten sind unbeständig und mehrdeutig. Die ständigen Veränderungen erfordern von allen Beteiligten die Bereitschaft, permanent dazuzulernen. Auch Führungskräfte stehen vor ganz neuen Herausforderungen. Das Neujahrsgespräch im Deutschen Pferdemuseum, zu dem die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Landkreis Verden und „Vereinbar Unternehmensnetzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt“ eingeladen hatten, beschäftigte sich mit genau diesem Thema. Prof. Dr. Stefanie Birkner hielt einen Vortrag zur Führung in der Vuka-Welt. Vuka steht für die Begriffe volatil, unsicher, komplex, ambivalent.

Vereinbar-Geschäftsführerin Ulrike Helberg-Manke begrüßte die zahlreich erschienen Gäste. Weitere Grußworte sprachen Landrat Peter Bohlmann und der zweite Vereinbar-Vorsitzende Thomas Mill.

„Früher mussten Führungskräfte sagen, wie die Arbeit gemacht wird, heute sind die Ansprüche komplexer“, sagte Helberg-Mahnke. Dies zeige, dass die Menschen in der Vuka-Welt angekommen seien. Typisch weibliche Eigenschaften wie Intuition, Kreativität und Flexibilität seien in dieser Welt besonders gefragt. „Leider stehen Frauen und Mütter nicht im Fokus der Personalvermittler“, bedauerte Helberg-Manke.

„Die hierarchische Steuerung kommt an ihre Grenzen“, weiß auch Landrat Peter Bohlmann. Die zukünftige Herausforderung an Führungskräfte sei, zunehmend spezialisierte und selbstorganisierte Teams zu führen.

Klare Hierarchien nach dem Motto „hoch oder raus“ hätten ihr schon immer missfallen, verriet Stefanie Birkner. „Es eröffnet ein großes Potenzial, wenn man einfach einmal anders an die Dinge herangeht.“ Meist seien Menschen auf bestimmte Stereotype geprägt, ein Perspektivwechsel ermögliche eine völlig andere Sichtweise. „Die Vuka-Welt verunsichert uns. Wir haben das Gefühl, die Zukunft nicht mehr in bestimmte Schubladen einordnen zu können“, so die Referentin. Doch wie kann in einer so unsicheren Welt das Vertrauen entstehen, Menschen sicher zu führen? Viele Ansätze und Führungskonzepte seien entwickelt worden, alle jedoch ohne durchschlagenden Erfolg“, weiß Birkner. „Braucht man überhaupt Führungskräfte“, fragte sie und beantwortete die Frage sofort mit einem klaren „Ja“. Wenn das Unternehmen wachse, sei eine Führung unverzichtbar.

Die Vuka-Welt sei von Megatrends bestimmt. Sie entstünden mit unglaublicher Geschwindigkeit und beeinflusst die Führungswelt. Zum einen würden die Megatrends durch hochinnovative Technologien ausgelöst, zum anderen durch Veränderungen der Natur und Gesellschaft. Dabei herrsche eine große Konnektivität, alle seien mit allem zu jeder Zeit verbunden.

„Wir definieren uns über die Arbeit, nicht über das Leben“, stellte Birkner fest. Dabei könne nur gut arbeiten, wer auch gesund sei. Gerade die psychosoziale Gesundheit habe viel mit mit einer guten Führung zu tun. „Die Menschen habe ein unglaubliches Sicherheitsbedürfnis, es wird von den Führungskräften erwartet, Sicherheit zu vermitteln, so die Referentin. Um in der „schönen neuen Vuka-Welt“ bestehen zu könne, sei es wichtig, Dinge zu hinterfragen und hinter die Fassade zu blicken. Zudem brauche es vielfältige Führungskräfte, betonte Birkner. Die Vuka-Welt brauche eine kommunale Orientierung, was einem weiblichen Führungsstil entspricht. „Die Idee von Konkurrenz ist hier eine andere, sie ist auf Netzwerkstrukturen und nicht linear ausgelegt“, erläuterte Birkner. Die Idee, die wir heute von Führung haben, passe aber noch nicht mit den zusammen, was die Vuka-Welt von heute braucht. Birkner definiert Führung als eine Kombination aus „können, wollen, dürfen“. „In der Vuka-Welt erfolgreich zu führen bedeutet, den eigenen Führungsfokus stets neu zu reflektieren“, betonte sie. Dieses gelingt, indem die Führungskräfte im Wechsel der Blickrichtungen selbst beweglich bleiben. Die Fragen „Wie führe ich (richtig“) und „warum führe ich wie ich führe“ sollten sich daher immer wieder gestellt werden. ahk