Die Symmetrie der Belastung von Gemeinden und Kreis stimmt in Verden

Die Höhe der Beiträge zur Kreisumlage. © - Kracke

Verden – Die Krisenlage nach Corona und unter dem Einfluss des Krieges in der Ukraine führt nicht dazu, dass die Städte und Gemeinden im Landkreis Verden mit starken Ausfällen bei den Steuereinnahmen kämpfen müssen. Der Kämmerer im Kreishaus, René Meinken, hat die Gemeindefinanzen untersucht und festgestellt, dass sich die Einnahmen in diesem Jahr eher positiv entwickelt haben.

Eine Änderung der Hebesätze empfiehlt er deshalb auch nicht, wenn der Kreistag morgen mit dem Beschluss über den Haushaltsentwurf auch die Regeln für die Kreisumlage festlegt. Die Symmetrie der Belastung für Kreis und Mitgliedsgemeinden sei gewahrt.

„Etwa 40 Prozent ihrer Steuereinnahmen müssen Städte und Gemeinden in die Kreisumlage einzahlen.“ So hatte Landrat Peter Bohlmann in der abschließenden Beratung im Ausschuss Finanzen, Personal und Digitalisierung die Auswirkung der beiden Grundregeln für die Umlage zusammengefasst. Mit der Haushaltssatzung wird, so ist der Plan für morgen, der Hebesatz für die Kreisumlage auf 51 Prozent der Steuerkraftzahlen und auf 41 Prozent der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich der Gemeinden in Niedersachsen festgelegt.

Nach diesem Abrechnungsmodus hat Meinken auch schon mal die Auswirkungen einer Nachkalkulation in Hannover für die Kreiskasse berechnet. Danach erhöht sich die Auszahlung an die Mitgliedsgemeinden um 5,5 Millionen Euro. Das Kreisumlageaufkommen erhöht sich dadurch um 1,8 Millionen auf 112 Millionen Euro.

„Geprüfte Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden liegen für die Jahre 2019 bis 2021 zumindest vollständig bisher nicht vor und sind dem Landkreis Verden auch als Kommunalaufsichtsbehörde zurzeit somit nicht bekannt.“ Dies schickt der Kämmerer seiner Untersuchung der Gemeindefinanzen voraus. Auch wenn es damit einfacher für ihn gewesen wäre, konnte er sich anhand von Meldungen ein Bild machen, die die Gemeinden zur vierteljährlichen Kassenstatistik machen.

„Nach den ersten drei Quartalen 2022 ergibt sich ein Überschuss von 23 959 245 Euro“, stellte der Kämmerer fest. Die Gemeinden hatten aber gewohnt vorsichtig kalkuliert und ein erhebliches Defizit von 15 187 900 Euro erwartet. „Im Jahresergebnis wird es hier also zu einer sehr deutlichen Verbesserung kommen“, ist die Schlussfolgerung. Im Jahr zuvor sei es ebenso gewesen.

Eckdaten für die Haushalte der Gemeinden im kommenden Jahr liegen der Kreisverwaltung bisher ebenfalls nicht vor. „Ungeachtet dessen gibt es aber natürlich deutliche Anzeichen dafür, dass sich in Folge des Ukraine-Krieges, der Energiekostenexplosion und der Inflation die wirtschaftliche Situation aller Kommunen deutlich verschlechtern wird“, berichtet der Kämmerer.

Ebenso werde es natürlich den Landkreis treffen. Allerdings wirkt sich für ihn nächstes Jahr in den Kreisumlageüberweisungen der Gemeindekämmerer noch die gute Lage ihrer Haushalte im laufenden Jahr aus. In den Beratungen der zurückliegenden Wochen war denn eine Rücknahme der im Sommer beschlossenen Erhöhung der Betriebskostenförderung für die gemeindlichen Kitas auf zehn Millionen Euro ein Thema. Ebenso bleibt der Landkreis dabei, die Sammelunterkünfte für Flüchtlinge zu finanzieren. Bohlmann zufolge soll auch das eine Entlastung für die eigentlich zuständigen Gemeinden sein.

Städte und Gemeinden im Landkreis Verden befinden sich Meinkens Auswertung zufolge in einer sehr guten Finanzlage. Insbesondere begünstigen die 2012 eingeleiteten Entlastungsmaßnahmen des Landkreises Verden die Gemeinden. Damals hatte der Kreistag beschlossen, den Umlagehebesatz um zwei Prozent-Punkte für die gemeindlichen Steuerkraftzahlen und um zwölf Prozent-Punkte für die berücksichtigungsfähigen Schlüsselzuweisungen zu senken. Laut Meinken entspricht das mehr als sechs Millionen Euro Kreisumlage.

Mit der Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten und der Aufstockung des Lastenausgleichs für gemeindliche Schulen um drei Millionen Euro entlaste das die Städte und Gemeinden im Haushaltsjahr 2023 um mehr als 19 Millionen Euro.

