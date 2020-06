Die Stadttombola kommt doch noch

Sie kommt doch noch, die Stadttombola 2020. Das konnten das Coronavirus und der Lockdown, den es ausgelöst hat, nicht verhindern.

Verden – Geplant war der Start ursprünglich für den 29. März. Aber bevor die Verkaufsstände aus dem Winterschlaf geholt werden konnten, ging plötzlich gar nichts mehr. Gestern verkündeten der Vorsitzende des Stadttombola-Vereins, Harald Nienaber, und die Organisatorin Claudia Bergmann nun nicht nur, dass die wohltätige Großveranstaltung am Sonnabend, 20. Juni, starten soll. Sie stellten zugleich auch mal den Super-Hauptgewinn, einen Kia Picanto 1.0 Edition 7, vor.

Etwas Federn muss die Tombola im Corona-Jahr aber doch lassen: Nicht wie gewohnt fünf Verkaufsstände, sondern nur eine verkleinerte Form mit zwei Verkaufswagen hat Bergmann geplant. „Die Lose sind in der Innenstadt am Rathausplatz vor der „Neuen Apotheke“ und auf dem Parkplatz vom Nettomarkt/Hagebaumarkt in Verden-Hönisch zu finden“, berichtet die Organisatorin in einer Pressemitteilung.

Der Verkauf von Losen wie sonst im Mark sei aus hygienetechnischen Gründen schwierig, erklärt Bergmann die Entscheidung. Aber auch an den Verkaufswagen müssen die Hygieneregeln eingehalten werden. Die Losverkäufer bekommen eine Schutzwand aus Acrylglas.

Den Picanto hat in diesem Jahr erneut das Autohaus Hakelberg gesponsert. An der Finanzierung sind aber auch die Volksbank Aller-Weser und die Tischlerei Berkenkamp, Optik Freese sowie die Firma Wagner beteiligt. Eine Chance auf diesen Hauptgewinn hat diesmal jedes gekaufte Los, auch wenn es nicht sofort gewonnen hat.In jedem Los befindet sich ein Abschnitt, der abgetrennt und in eine Glücksbox geworfen wird. Aus all diesen Abschnitten wird nach Beendigung der Tombola der Gewinner des Autos herausgezogen. Voraussetzung ist, dass der Gewinner das Los mit der passenden Losnummer zu dem Abschnitt vorlegen kann. Es ist daher sehr wichtig, die Los aufzuheben. Die Losnummer wird in der Presse bekannt gegeben.

Aber auch die anderen Gewinne, die vor allem ortsansässige Unternehmen beigesteuert haben, sind erwähnenswert. Darunter ist beispielsweise eine Fluss-Kreuzfahrt im Wert von 2 500 Euro, ein Strandkorb im Wert von 1190 Euro, TV-Geräte, Fahrräder, E-Bikes, Grills, Saunavergnügen, viele Kurz- und Wochenendreisen und viele attraktive Gutscheine, die in Verdener Geschäften eingelösten werden können.

Auch die beliebte Konfitüre „Glück“ der Eystruper Firma Göbbert sei wieder mit im Spiel, verrät Bergmann. Außerdem gibt es noch Würste, Bücher, Nudel- und Reisgerichte, Orchideen, Blumendünger, Leckerli für Katzen oder Hunde und vieles mehr.

Im Lostopf befinden sich 50 000 Glücksbriefchen. Ein Los kostet zwei Euro, drei Lose kosten fünf Euro. An einigen Aktionstagen während der Veranstaltung präsentieren sich ortsansässige Firmen mit einer kleinen Besonderheit. Die Loskäufer profitieren beim Kauf von drei Losen davon und erhalten, so lange der Vorrat reicht, ein kleines Dankeschön vom jeweiligen Sponsor.