Die Schatztruhe am Verdener Domgymnasium wird urbar gemacht

Von: Ronald Klee

Das neue Gebäude auf dem „Ziegenhof“ soll die Schatztruhe für die Kostbarkeiten der historischen Bibliothek des Domgymnasiums werden. © klee

Verden – Die staatliche Unterwerfung und Ausbeutung von Menschen in den Kolonien ist aktuell ein heißes Thema, das Museen und andere wissenschaftliche Einrichtungen beschäftigt. Die Frage, wie das Thema in der Vergangenheit im Unterricht vermittelt wurde, soll in der Zusammenarbeit mit der historischen Bibliothek des Verdener Domgymnasiums beantwortet werden.

in Hannover wird der Verdener Dokumenteschatz erschlossen und Forschenden mit Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur verfügbar gemacht.

In der historischen Bibliothek im Domgymnasium liegen Schätze: René Descartes‘ „Meditationes de prima Philosophia“ etwa, eine der Grundlagen des westlichen Denkens überhaupt in der Erstausgabe von 1654, Adam Smiths Grundlegung der Wirtschaftswissenschaft „Der Wohlstand der Nationen“ in der schottischen Erstausgabe aus dem Jahr 1776. vom Vater der modernen Taxonomie und Benennung von Tieren und Pflanzen, Carl von Linné, die 1748 in Stockholm erschienenen „Systema Naturae sistens regna tria naturae“. Schätze in einem Bestand von 25 000 Bänden, die an die Grundlagen des menschlichen Wissens in zurückliegenden Jahrhunderten führen. Weltwissen also, für das die Bibliothek als Schatztruhe auch aus wissenschaftlicher Sicht weiter interessant bleibt. „Vollständige Sammlungen dieser Art sind niedersachsen- und sogar bundesweit äußerst selten und damit auch für die historische Forschung im Bereich der Regional- und Kulturgeschichte überaus wertvoll“, stellt die Internetseite der Schule nicht ohne Stolz fest.

Neben den historisch wertvollen Druckwerken stehen in den Regalen der historischen Bibliothek aber auch unzählige Dokumente, unter anderem aus der langen Geschichte des Domgymnasiums. Diesen Schatz soll die nunmehr geförderte Kooperation zwischen der Verdener und der Hannoverschen Bibliothek ein Stück weit urbar machen. „Die Dokumente sollen in dem Projekt katalogisiert und digitalisiert werden“, fasst Kreisarchivar Dr. Florian Dierks zusammen. Auf schulischer Seite habe Oberstudienrat Reinhard Nitsche als ehrenamtlicher Betreuer viel wertvolle Arbeit geleistet. Wenn der Schatz vollends gehoben und die Daten erschlossen sind, kann die eigentliche Arbeit, die Auswertung, beginnen.

Unter der großen Überschrift „Weltwissen als Schulwissen“ geht es um Geographische Wissensbestände des Kolonialismus in Niedersächsischen Schulbibliotheken. „Neben der Historischen Bibliothek in Verden sind auch noch Sammlungen in Celle und Hameln an dem Projekt betteiligt“, berichtet Dirks. Wie der Name andeutet, stehe das Projekt im Zusammenhang mit der derzeit breiten Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und soll ein Bild zutage fördern, wie dieses Phänomen in vergangenen Jahren in den Schulen vermittelt wurde.

Das Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur fördert das Projekt aus dem Programm „Pro*Niedersachsen – Kulturelles Erbe – Forschung und Vermittlung in ganz Niedersachsen“. Es ermöglicht erstmals die Zusammenarbeit von kleineren kulturbewahrenden Einrichtungen wie der historischen Bibliothek der Verdener Schule eben mit Partnern in staatlicher Grundfinanzierung aus dem wissenschaftlichen oder kulturellen Bereich.

Aus den 33 eingreichten Anträgen wurden 22 ausgewählt, die mit insgesamt 2,1 Millionen Euro unterstützt werden. Die Auswahl der Projekte erfolgte durch die Empfehlung einer Begutachtungskommission der Volkswagen-Stiftung. Bis zu 100 000 Euro für 24 Monate stehen so pro Vorhaben zur Verfügung und die könnte das Projekt mit der historischen Bibliothek fast voll ausschöpfen. Dafür war eine Fördersume von 97 311 Euro beantragt worden.

Insgesamt fließen aus dem Programm 197 000 Euro in den Landkreis. Ein weiteres Projekt in Fischerhude, in dem es dem dortigen Kunstverein und der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg um die Bewahrung von Nachlässen Fischerhuder Künstlerinnen und Künstler geht, erhielt den Zuschlag. Beide Projekte werden der Förderabsicht also gerecht: Die Erschließung, Präsentation oder Konservierung von Sammlungsteilen oder Sammlungsbeständen von nichtstaatlichen kulturgutbewahrenden Einrichtungen in kommunaler, gemeinnütziger oder privater Trägerschaft. „Wir haben hier im Landkreis Verden große kulturelle Schätze, die es zu bewahren gilt. Es freut mich sehr, dass das Land dazu beitragen kann, unser kulturelles Erbe im Landkreis Verden zu bewahren“, kommentiert die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth die Förderzusage aus Hannover. Schätzen kann sie auch das Ziel des Förderprogramms, das nicht nur die kleinen Kulturbewahrer unterstützt, sondern auch den Kontakt zu den staatlichen Einrichtungen für eine fachlich ausgereifte Zusammenarbeit vorantreibt.

Dirks berichtet, dass die Dokumente in der Landesbibliothek digitalisiert werden sollen. Über das Internet würden sie eines Tages allen verfügbar sein, auf dem Portal Kulturerbe Niedersachsen. Das Portal soll der „interessierten Öffentlichkeit einen direkten Zugang in multimedialer Form zu ausgewählten digital erfassten Kulturgütern des Landes“ bieten, ist der Plan der Landesregierung. Ein „Schaufenster“, so beschreibt es Dirks. Der Kreisarchivar geht davon aus, dass an dem Berg von Daten auch Studenten in unterschiedlichsten Forschungsgruppen arbeiten könnten.

