Verdener Kinderstube der Fische gewinnt Konturen

Von: Heinrich Kracke

Nur noch ein schmaler Damm trennt die Alte Aller vom Hauptstrom. Innerhalb der nächsten Wochen soll der Anschluss erfolgen. © Wienken

Nur noch ein schmaler Damm liegt zwischen der Alten Aller und den Hauptstrom. Der Anschluss des Nebenarms steht kurz bevor. Sorgen bereitet dagegen inzwischen die Nord-Mündung an der Maulohe.

Verden – Diesen historischen Moment möchten sie nicht verpassen. Ein Damm nur noch, der die Alte Aller vom Hauptstrom trennt, Wasser, das flächendeckend hinter dem Erdwall steht. Der Uferweg unterhalb des Burgbergs in Verden hat sich längst zum Ausflugsziel für Spaziergänger entwickelt. Das steht fest. Selbst das Schmuddelwetter der vergangenen Tage kann Passanten nicht davon abhalten, an der denkwürdigen Stelle zu stoppen und die ganze Maßnahme zu diskutieren. Bis allerdings tatsächlich Allerwasser in die Alte Aller fließt, dürften noch ein paar Wochen vergehen.

Interesse löst der Anschluss des Nebenarms indes nicht nur auf der Stadtseite aus. Gelegentlich fahre er aus Richtung Wahnebergen zur Baustelle, berichtet etwa Dr. Rainer Becker. Per Rad komme er einigermaßen unkompliziert an das Geschehen heran, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Sportfischer. „Und da begegnen mir immer Leute, die sich für den Fortschritt interessieren.“ Er inklusive, wie er schmunzelnd einräumt. Und das nicht nur wegen der Arbeiten. „Es geht immerhin um die Kinderstube einer ganzen Reihe von Fischarten.“ Einer in Gefahr geratenen Kinderstube. Die schleichende Wandlung vom Nebenfluss zum immer mehr verlandenden Stillgewässer habe er über Jahrzehnte mit Schrecken begleiten müssen.

Sehr gut könne er sich noch an die Zeit vor 50 und mehr Jahren erinnern. Dem Wassersportverein gehörte er an. „Wir haben das Boot in die Fluten gesetzt, sind mit der Strömung des Hauptflusses bis ungefähr zur Maulohe unterwegs gewesen, in die Alte Aller eingebogen, mit Muskelkraft weitergefahren, mussten am Ende das Boot nur wenige Meter über Land tragen und konnten dann die Route gleich noch einmal zurücklegen.“ Das gehe schon seit geraumer Zeit nicht mehr. „Der Landweg ist inzwischen deutlich zu lang geworden.“

Jetzt hoffe er, der Sedimentsprozess werde aufgehalten. Unter anderem durch Laubbefall und durch abgestorbene Wasserpflanzen hatten sich vor allem die südlichen Teile der Alten Aller zunehmend zum Sumpf entwickelt. Erlen siedelten sich an, erste Auwaldanzeichen wurden sichtbar. Mit dem Durchstoß zur Aller sollen diese Tendenzen der Vergangenheit angehören und durch die neue Strömung zurückgedrängt werden. Allerdings entsteht kein dauerhaftes Fließgewässer. „Eine geplante Furt erlaubt einen Durchfluss nur ab mittlerem Wasserstand des Hauptarmes.“

Die Bedeutung der Alten Aller als Kinderstube für Fische könne beispielsweise in der Domweihzeit mit bloßem Auge festgestellt werden. „Von der Flutbrücke aus sind Fischmassen auf ihrem Weg ins Laichgewässer zu sehen, vor allem Brassen, aber auch Karpfen.“ Dort biete sich deren Nachwuchs eine ideale Umgebung. Natürlich hätten das auch nachfolgende Arten der Nahrungskette erkannt, Raubfische wie Barsch, Hecht und Zander. Jetzt könne sich das Gewässer auf ganzer Länge zurückentwickeln zu einem Laich-, Nahrungs- und Überwinterungshabitat. Mit dem Anschluss der Alten Aller werden die Zustände aus der Zeit vor rund 200 Jahren wiederhergestellt. Damals war die Verbindung zugeschüttet worden, um einen Schiffsverkehr bis zum Mühlentor auch bei Niedrigwasser zu erlauben.

Zwar seien die Auswirkungen des kommenden Durchbruchs von Ingenieurbüros durchgerechnet, das sei alles im Rahmen des von den Sportfischern mitinitiierten Planfeststellungsverfahrens vor gut einem Jahrzehnt geschehen, eine kleine Unwägbarkeit aber bleibt. „Sorgen bereitet uns die bestehende Mündung der Alten Aller in Höhe der Maulohe. Dort sind bereits Verlandungstendenzen erkennbar.“ Noch müsse nicht reagiert werden, im Gegenteil, es werde erstmal die Entwicklung nach Öffnung des Nebenarms abgewartet, ein Zeitraum von fünf Jahren sei angemessen. „Sollte sich dann aber zeigen, das Gewässer verlandet weiter, dann hilft nur eines, dann müssen auch hier die Bagger anrücken.“