Die lange Domweih-Geschichte vom Eis wie Sahne

Gleiche Zeit, derselbe Standort: Alexandra Coldewey ist bereits in vierter Generation auf der Verdener Domweih. Die Feinheiten der Rezeptur bleiben ihr Geheimnis.

Verden – Es sind die feinen Unterschiede, bei denen er plötzlich verstummt. Jene Unterschiede, die sich herumgesprochen haben, aber unbekannt geblieben sind. Vorne vor dem Tresen unbekannt, auf der Festmeile. Diese Nuancen, die hinten im Eiswagen entstehen, in der Küche, wie sie es nennen, und worüber sie nur grob reden. „Die Hauptbestandteile, das sind Milch und Zucker“, sagt Albert Coldewey. Beides werde in der Küche gemischt, ehe es in den Maschinen gefroren werde und frisch in den Verkauf gehe. Vor hundert Jahren nahm „Eis wie Sahne“ den Betrieb auf. Seit ewigen Zeiten residiert die handwerkliche Eisherstellung auf der Domweih. Immer am selben Standort. Zu den Anwohnern besteht längst ein freundschaftliches Verhältnis.

Aber die alljährliche Rückkehr in die Verdener Innenstadt heißt nicht, es wird ausschließlich Traditionelles serviert. „Wir wollen schon mal dieses und jenes ausprobieren“, sagt Coldewey. Und so dürfen Naschkatzen in dieser Saison gerne mal einen Hauch weißer Schokolade schlecken, dürfen Mandelkern probieren, oder Buttermilch-Zitrone. Sehr beliebt auch das cremige Schaumeis mit Streuseln.

Und schon beginnt eine der Eismaschinen wieder ihre Runden zu drehen. Die Zutaten wandern hinein, Milch und Sahne aus der Region, zuweilen auch Bourbon Vanille aus Madagaskar, und irgendwann ist das Werk automatisch vollbracht. Ehe dann doch noch Handarbeit gefragt ist. Eisformer oder klickende Eisportionierer suchen die Kunden vergebens. Die Eiscreme wird per Löffel in die Waffel gedreht, in die selbstverständlich selbstgemachte Waffel.

So komfortabel war es früher nicht. Albert Coldewey ist nicht nur zur Domweihzeit geboren, wie er schmunzelnd bemerkt, allerdings in Bremen geboren, er ist auch als kleines Kind Anfang der 60er-Jahre schon mit den Großeltern Meta und Albert Manke auf Verdens fünfter Jahreszeit gewesen. „Früher war die Eisherstellung Knochenarbeit“, sagt er. Bilder von jenen Jahren ohne Kühlmaschinen seien ihm noch gut in Erinnerung. „Eisstangen wurden uns geliefert. Sie dienten als Kühlmittel. Damit sie die Kälte an die Eisschüsseln abgaben, musste Salz draufgestreut werden. Und anschließend war das Salzwasser unten abzulassen.“

Aber für lange Ausflüge in die hundertjährige Geschichte ist eigentlich keine Zeit. Nächste Kundschaft stellt sich ein. Neben einer Konditorin schieben zwei Generationen des Familienbetriebs ihren Dauerdomweihdienst. Tochter Alexandra schickt sich an, das Geschäft mit dem festen Standort an der Katharinenstraße so ganz allmählich von den Eltern Britta und Albert Coldewey zu übernehmen. Es wäre die vierte Generation, und auch sie kennt an der Allermündung nichts anderes als den Platz unweit der kleinen Gasse. „Unser Firmensitz ist Bremen, aber Verden löst so etwas wie ein Heimatgefühl aus. Für uns ist es ein Stück Heimatverbundenheit.“ Vater Albert vermag sich noch an die Familientreffen vergangener Jahrzehnte zu erinnern. „Meine Großmutter mütterlicherseits stammt aus dem Kreis Verden. Verwandtschaft ist auf die gesamte Region an Aller und Weser verstreut. Und zur Domweih haben uns alle angesteuert. Wir haben uns hier getroffen. Da gab es viel zu erzählen.“

Dabei war es anfangs offenbar gar nicht zu einfach, immer den gleichen Standort zu sichern. Ein Kohlenhandel lag ursprünglich an der Zufahrt zur Katharinenstraße. „Die Besitzer haben sehr darauf gedrungen, dass ihnen die Zuwegung erhalten bleibt. Pferdefuhrwerke mussten passieren können. Daran kann ich mich noch erinnern.“ Dieser Auflage habe man entsprochen. „Wir haben den Freiraum gelassen und durften als Gegenleistung den Wohnwagen auf deren Grundstück abstellen.“ Zwischenzeitlich gibt es keinen Kuhhandel mehr. Und die Eigentümer sind längst andere. Aber eines hat Bestand. „Wir dürfen immer noch auf dem Hof parken.“