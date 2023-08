Feuerwehr Verden zeigt neues Domizil: „Die kühnsten Erwartungen übertroffen“

Von: Christel Niemann

Bitte Abstand halten! Eindrucksvoll zeigten die Ehrenamtlichen, was passiert, wenn man versucht, brennendes Fett mit Wasser zu löschen. © Feuerwehr

Nachdem Mitte August bei einer Feier mit geladenen Gästen bereits die offizielle Übergabe des imposanten Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr Verden durch die Stadt Verden erfolgt ist, hat am Sonnabend endlich auch die Bevölkerung beim Tag der offenen Tür das neue Domizil der Verdener Brandschützer an der Lindhooper Straße in Augenschein genommen.

Verden – Und die Veranstaltung wurde von Besuchern förmlich überrannt. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 10 Uhr standen die ersten erwartungsfrohen Gäste vor dem Dienstgebäude und fieberten darauf, dass es endlich losging.

„Der Tag war ein voller Erfolg. Wir wussten, dass viele Besucher kommen werden, aber mit diesem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Unsere kühnsten Erwartungen wurden übertroffen“, staunte auch der Pressesprecher der Ortsfeuerwehr, Torben Voigt.

Hochgerechnet könnten es laut Einschätzung von Kameraden rund 2 500 Gäste gewesen sein, die den Tag zu einem Ausflug aufs Areal genutzt hatten. Tatsächlich herrschte spätestens gegen Mittag so etwas wie Volksfeststimmung auf dem Gelände – mit Warteschlangen vor Imbiss, Waffelbäckerei der Jugendfeuerwehr oder Kuchentheke, die zu Stoßzeiten fast an die Länge der Fahrzeughallen heranreichten.

„Das ist unglaublich“, meinte Voigt, den es natürlich wie alle Kameraden freute, dass so viele Besucher Interesse hatten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sämtliche verfügbaren Kräfte der Verdener Feuerwehr waren im Einsatz, betreuten die Vorführungen, führten durch die Hallen und beantworteten die Fragen der Besucher.

Modeschau mit Schutzausrüstungen

Selbst das Wetter passte wunderbar. Wenngleich es vor Beginn einmal kräftig geschauert hatte, kam pünktlich um 10 Uhr die Sonne raus und bot den perfekten Rahmen für die Aktionen aller Art. Ein Platzkonzert der FMC-Showband eröffnete den Reigen.

Im Rahmen einer „Modeschau“ stellten die Ehrenamtlichen unter anderem die unterschiedlichen Schutzausrüstungen der Feuerwehr vor. Dann wieder schoss eine gigantische Stichflamme zum Himmel empor. Der Grund: Ein Floriansjünger im feuerfesten Schutzanzug hatte zur Demonstration ein Glas Wasser in einen heißen Behälter mit Öl gegossen.

Demonstrationen von Löscheinsätzen, die Bergung einer auf einem Dach verunglückten Person mit einer Schleifkorbtrage durch die Absturzsicherungsgruppe und technische Hilfeleistungen nach einem simulierten Verkehrsunfall zeigten eindruckvoll die große Bandbreite an Aufgaben.

Einsatzfahrzeuge waren der Hingucker

Hingucker – insbesondere für die Kinder – waren weiter die zahlreichen Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehr, die Drehleiter sowie die beiden Oldtimer aus den Anfangsjahren der Wehr.

Auch die Fahrzeuge und Stände von Polizei, THW, DLRG und DRK sowie die Spielangebote für kleine Leute waren nonstop dicht umlagert. Hier fand neben dem Streifenwagen der Polizei das Einsatz-Trike des DRK-Kreisverbandes besonders großen Anklang, das für unzählige Selfies und Schnappschüsse bei blinkendem Blaulicht im Hintergrund den passenden Rahmen lieferte.

Ortsbrandmeister Tobias Burmeister bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Organisation, die schon Wochen zuvor angelaufen war, sowie für die gute Zusammenarbeit am Veranstaltungstag selber. Auch wenn es noch keinen konkreten Termin gibt, so wird es sicher in den nächsten Jahren eine Neuauflage des Tags der offenen Tür geben.