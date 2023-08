Die Hexe und die alten Scheibenwischermotoren

+ © Kracke Sie sind sozusagen Lebensgefährten, die Räuber und deren Techniker Marcel Benjes. Sobald Hexe, Hase oder Prinz ein Gebrechen offenbaren, hilft ihnen einer der Park-Mitarbeiter. „Da sind Tüfteleien verbaut, die es heute gar nicht mehr gibt. Wir brauchen ständig neue Lösungen.“ Immerhin gelang es schon vor über 50 Jahren, acht oder neun Aktionen so hintereinander zu schalten, dass ein Märchen daraus wurde. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

GEHEIMNISVOLLE ORTE (11): Wie im Märchenwald eine betagte Technik ihren Dienst tut. Eine wunderbare Zeitreise.

Verden – Und dann streckt er die Hand aus dem Gitter und hält sie der Hexe hin und reicht ihr doch nur den abgenagten, den dünnen Knochen. Und alle Augen lasten gebannt auf ihm, eine ganze Schulklasse, würde Hänsel auch diesmal der bösen Hexe einen Streich spielen können? Würde er mit diesem einfachen Knochen sein Leben retten und das der Gretel und würden sie aus dem finsteren Wald nach Hause finden? Lisa weiß die Antwort längst. Sie würden. „Hänsel und Gretel schubsen die Hexe in den Ofen“, sagt Lisa und ist sich ihrer Sache ganz sicher. Ihre Oma habe ihr das Märchen schon mal vorgelesen. Damals, als sie noch klein war. Jetzt ist sie schon neun. Das Märchen der Gebrüder Grimm.

Tatsächlich, das Gute gewinnt

Und tatsächlich, das Gute gewinnt. Nicht nur deshalb, weil eine solche Geschichte Mut machen soll und sie kleinen Geistern Selbstbewusstsein zu bescheren in der Lage ist, heißt es jedenfalls in Interpretationen, nein, an dieser Stelle geht es gar nicht anders. An dieser Stelle im Verdener Märchenwald, wo viele dem Geschehen folgen, einem Geschehen, das sie schon beim ersten Märchen, bei Hänsel und Gretel, mitnimmt auf eine wunderbare Zeitreise in die eigene Kindheit. Sie folgen der Hexe auf dem Weg zum Gitter, sie sehen Hänsel, wie er den feinen Knochen in der Hand hält. Und was sie nicht sehen, sind die Bahnen, auf denen das Geschehen Fahrt aufnimmt. Verborgen sind diese Bahnen, diese Schienen, diese Technik, verborgen hinter Erdwällen, hinter Lebkuchen, wären sie zu sehen, die Zuschauer wären um eine schöne Illusion beraubt.

Die Wehwehchen von Hexe, Hase und Co

Marcel Benjes gehört zu jenen, die schon früh die Märchenwelt am Rande des Magic-Parks erlebten, gehört zu jenen, die dem Igel bei seinem Wettrennen mit dem Hasen die Daumen drückten, dem Dornröschen einen Besuch abstatteten oder sogar mit des Kaisers Nachtigall etwas anzufangen wusste. „Als Kind bin ich mit meinen Großeltern hier gewesen. Wir haben uns die Märchen immer mal wieder angeschaut.“ Jetzt ist er in anderer Mission unterwegs. Jetzt gehört Benjes zu jenen, die die Märchen auf Trab halten. Noch nicht zu jenen wie Klaus-Dieter, der seit 35 Jahren an der Technik feilt, und dem sie bei den Bremer Stadtmusikanten ein Denkmal gesetzt haben, Klaus-Dieter Heinemann sieht einem der Räuber täuschend ähnlich, aber wer weiß, was noch auf Benjes zukommt. Ein Händchen für Märchen und deren Abläufe hat er auf jeden Fall. Und dafür, die kleinen Wehwehchen von Hexe, Hase, Blume und Prinzen auszukurieren, auch.

Und dann sind es oft nicht nur die Märchen, die ihn an seine Kindertage erinnern, es ist auch die Technik, die dahinter steckt. „Einige Scheibenwischer-Motoren sind verbaut, von Autos, die längst nicht mehr produziert werden und ihre Teile auch nicht. Das macht es schwierig.“ Zumal im Märchenwald meist auch noch eine nächste Tüftelei hinter den Bewegungen steckt, und nichts einfach mal so in Serie gebaut ist. „Wir versuchen uns in die Gedankenwelt des damaligen Technikers hineinzuversetzen und eine ähnliche Lösung zu finden.“

Die Tüfteleien des Helmut Reich

In die Gedankenwelt eines Helmut Reich. Vor über 50 Jahren sammelte er Motoren, sammelte erste elektrische Schaltungen, von digitalen Abläufen noch keine Spur, aber die Figuren, sie spielten die Märchen nach, ohne weiteres Zutun nach. Irgendwie automatisch. Reich erschuf diese Landschaft seinerzeit noch in Zusammenarbeit mit der Familie Cordes. Bis zu 300 000 Besucher entdeckten die wunderbare Welt der mutmachenden Geschichten, mehr als eine Viertelmillion pro Jahr, dies Mekka der Märchen, diese Zeitreise in die Epoche der Brüder Grimm. Oft hat Helmut Reich nicht von seinen Tüftelergebnissen berichtet, einmal aber doch. Hochbetagt stellte er sich Anfang des vergangenen Jahrzehnts vor die versammelte Mannschaft aus Verdener Politik und Wirtschaft und berichtete von den Anfängen. Und schilderte lebhaft, welche Dramaturgie eingehalten werden musste, damit gesprochenes Wort und Bewegung der Figuren zueinander passten. Vor sieben Jahre ist Helmut Reich 96-jährig verstorben.

„Der Märchenwald ist unsere DNA“

Seine Ideen leben weiter. Auch heute noch, in einer Zeit, in der die Märchen nur noch ein Teil des Magic-Parks, pardon, des Ritter-Rost-Magic-Parks sind. Junge Leute können lospaddeln, sie können auf den Karussells ihre Runden drehen oder das Riesenlabyrinth erkunden, so viel, dass ein Tag gar nicht ausreicht, aber die Märchen haben ihren Reiz nicht verloren. „Der Märchenwald, das ist unsere DNA“, sagt Park-Leiter Bastian Lampe. Hänsel, Dornröschen, Nachtigall, sie seien der Impulsgeber. „Die Märchen sind ein weithin bekanntes Alleinstellungsmerkmal. Menschen kommen wegen der Brüder Grimm und bleiben den ganzen Tag.“ Eine deutschlandweite Resonanz verzeichne er.

Leckereien für die Faulen

Und dann bleiben sie am Schlaraffenland stehen. „Jedes Märchen hat einen besonderen Kniff. Auch dieses“, sagt Lampe. Tatsächlich, irgendwann am Ende poltern die fertigen Brötchen aus dem Ofen. Poltern automatisch, oder zumindest sieht es automatisch aus. Leckereien für die Faulen, ohne dass eine Menschenhand eingreifen musste. Die ganze Wahrheit steckt im Häuschen hinter dem Ofen. Acht Bewegungen müssen bei diesem Märchen nacheinander ablaufen. Das wundersame Brötchenbacken etwa. Da fährt ein Fahrstuhl den Brötchenkorb in die Höhe, ein nächster Impuls löst das Auskippen des Brötchenkorbs aus, die Brötchen poltern für die Zuschauer sichtbar aus dem Ofen und verschwinden irgendwann wieder und landen auf einem Förderband, das sie zurück in den Brötchenkorb bringt, ehe die Geschichte von Neuem beginnen kann.

Ein bisschen Öl, und schon läuft es

Einerseits haben sie die Technik liebgewonnen. „Die Motoren, die Kettenantriebe, die Getriebe, das ist alles übersichtlich. Ein bisschen Öl, und schon läuft es“, sagt Bastian Lampe. 60 Durchgänge pro Tag, das haben die Brötchen, haben die Nachtigall, haben all die anderen zu absolvieren. Und manche sogar doppelt. Zwei Hexen versehen ihren märchenhaften Dienst, zwei Hänsel, zwei Prinzen, zwei Igel. „Schwierig wird es eben immer, wenn irgendwas unsynchron läuft. Beim Igel, der mal auftaucht und mal abtaucht und mit zwei Ketten auf Trab gehalten wird. Die Kettenglieder müssen absolut parallel laufen. Liegt auch nur eines falsch, funktioniert es nicht. Eingebaut sind sogar Halbglieder. Das macht es auch nicht einfacher“, sagt Marcel Benjes.

Als seien Schauspieler engagiert

Etwas weiter sind da die Räuber. Die Stadtmusikanten kehrten vor einiger Zeit in den Märchenwald zurück. Und mit ihnen feierte die digitale Technik ihren Einzug in die Traumwelt unter hohen Bäumen. Plötzlich öffnen die Figuren Mund und Augen, plötzlich haben sie zu sprechen gelernt, plötzlich unterhalten sich die Räuber, als seien Schauspieler engagiert. „Die Mechanismen lassen sich auf den Sekundenbruchteil genau einspielen. Das wirkt alles echter“, hat Markt-Leiter Lampe erkannt.

Unklar allerdings, ob die Stadtmusikanten tatsächlich in der Form auferstanden sind, wie sie sich einst gaben. Das Märchen hatte nach der Park-Eröffnung eine ganze Zeit die Augen auf sich gezogen, ehe ein Sturm und ein entwurzelter Baum das Ende bedeuteten. Die Hütte diente lange als Eisbude. „Wir haben keine Bilder vom ursprünglichen Märchen vorliegen gehabt. Aber immerhin sagen einige, die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn sei zunächst als Schattenspiel dargestellt, ehe tatsächlich Figuren zum Vorschein kamen. Daran haben wir uns jetzt orientiert.“

Räuberbier und Schurkengurken

Und so verlangt Räuber Klaus-Dieter nach Räuberbier, und Räuber Peter weiß von Schurkengurken zu berichten. Und rülpsen ist natürlich in der kleinen Hütte im Wald auch verboten, ohne dass sich wer dran hält. Und so palavern sie und einer liest Zeitung, als das Unglaubliche geschieht. Eine ganze Wand verschwindet. Grelles Licht. Und schon hat die Hütte neue Besitzer. „Etwas Besseres als den Tod finden überall.“

Manche sind längst der Meinung, es hat sich nicht nur alles genauso abgespielt, es hat sich sogar an dieser Stelle abgespielt. Esel Grauschimmel, Hund Packan, Katze Bartputzer und Hahn Rotschopf fanden auf dem Weg von Stellichte nach Kirchlinteln zusammen, heißt es jedenfalls in der Beschreibung des Stadtmusikantenwegs, ehe sie im Märchenwald ein Dach über dem Kopf eroberten. Ob hier der wirklich wahre Weg der Vier beschrieben ist, diese Debatte lässt Martk-Leiter Lampe inzwischen kalt. Fest steht für ihn nur eines: „Die Tiere sind doch nie wirklich in Bremen angekommen. Eigentlich müsste man sie auf dem Bremer Marktplatz absägen und zu uns in den Park bringen.“

„Wir müssen dauernd improvisieren“

Während also einige für sich reklamieren, die Geschichte der Stadtmusikanten wäre bei ihnen vor Ort entstanden, genießt der Märchenwald bei einer nächsten ein Alleinstellungsmerkmal. Beim Blumenwunder. Eine Eigenkreation von Helmut Reich, dem tüftelnden Schöpfer des ursprünglichen Parks. Gut möglich, er hat sich an einem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1925 orientiert. Fakt aber jedenfalls: Das Blumenwunder ist ein Opfer der Bäume. Sturmschaden vor einigen Jahren. Alles zerstört. „Nur ganz allmählich entsteht es neu“, sagt Marcel Benjes. „Es sind einfach zu viele ursprüngliche Bestandteile nicht mehr zu haben. Wir müssen dauernd improvisieren.“ An langen Wintertagen zum Beispiel. Und wenn sie eine Lösung haben, kann deren Umsetzung dauern. „Jede der vielen Blumen muss exakt eingeklebt, exakt eingestellt werden.“ Das dauere jedes Mal mindestens eine halbe Stunde.