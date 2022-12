Die Ex will ihre Angaben revidieren

+ © Bruns Die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten (Bild) hat angekündigt, sie wolle von ihren bisherigen Angaben abweichen. © Bruns

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Wiebke Bruns schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Eine Überraschung lieferte der 28. Verhandlungstag im Fischerhude-Mordprozess. Die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten beschäftigte das Gericht.

Verden/Fischerhude – Kurz vor dem Abschluss der Beweisaufnahme in dem Prozess um den Doppelmord in Fischerhude am 28. Dezember 2021 soll noch einmal die ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten als Zeugin geladen werden. Worum es inhaltlich gehen wird, wurde am gestrigen 28. Verhandlungstag noch nicht thematisiert. Die Frau soll Kontakt zu den Verteidigern aufgenommen haben. Ob sie erneut aussagen wird, bleibt abzuwarten.

Zu Beginn der gestrigen Verhandlung hatte der Vorsitzende angekündigt, dass sich die Kammer später mit den Verteidigern, der Staatsanwältin und der Anwältin, der damals angeschossenen und schwer verletzten Frau, zurückziehen werde. Grund sei ein Anruf, den er morgens von einem der beiden Verteidiger erhalten habe.

Eine knappe halbe Stunde dauerte das nicht öffentliche Gespräch. Danach informierte der Vorsitzende die wartenden Zuschauer und Pressevertreter, dass die Zeugin „gegebenenfalls neue Angaben machen kann, die von den bisherigen Angaben abweichen“. „Eventuell mit der Folge, dass sie sich beim ersten Mal strafbar gemacht hat.“ Das Ganze scheint so bedeutsam zu sein, dass die Frau für Donnerstag, 15. Dezember, um 13 Uhr noch einmal geladen werden soll.

Erstmalig sagte in dem Prozess eine Polizeioberkommissarin aus Lilienthal aus. Die 30-Jährige war nicht nur beeindruckend klar und unmissverständlich in ihren Schilderungen, auch ihr Verhalten bei der ersten Begegnung mit dem Angeklagten einen Tag nach der Tat, wirkte absolut souverän.

Sie habe damals gerade eine Anzeige aufgenommen als der Angeklagte unerwartet bei der Wache in Lilienthal auftauchte. Die Zeugin erkannte ihn sofort, den gesuchten mutmaßlichen Mörder, der zwei Menschen kaltblütig erschossen haben soll.

„Er war mir bekannt aus einem früheren Einsatz“, berichtete die 30-Jährige. Damals sei es um Streitigkeiten in Hinblick auf sein Insolvenzverfahren gegangen. Außerdem war sie bei der Tat am Vorabend im Einsatz und da war der heute 65-Jährige bereits als Täter in Betracht gezogen worden.

„Zunächst hat er nichts gesagt“, berichtete die Zeugin. Ihrer Anweisung folgend, habe er sich an einen Wand gestellt und die Hände hochgenommen. „Er sagte zu meiner Kollegin, dass er sich zu viel Insulin gespritzt hätte und nicht lange stehen könne.“

Im Wachbereich konnte er sich setzen. Einer Durchsuchung auf freiwilliger Basis habe er zugestimmt. Ein Rettungswagen sei angefordert worden. Belehrt habe sie ihn als Beschuldigter hinsichtlich eines Doppelmordes. Kleidung wurde hinsichtlich möglicher Spuren gesichert, über die Hände des Angeklagten eine DNA-Tüte gestülpt. Das unverschlossene Fahrzeug, mit dem er am Tatort gewesen seien soll, draußen gesichert. Auf dem Beifahrersitz habe eine Spritze gelegen.

„Ich merkte, dass er nicht mehr gut ansprechbar war“, so die Zeugin. „Etwas schläfrig, benommen“, habe er zunehmend gewirkt. Als Rettungswagen und Notarzt eingetroffen waren, habe der Angeklagte erklärt, „dass er die Medikamente eingenommen hätte, um sich zu suizidieren“.

„Doch der Notarzt sagte, dass der Zustand möglicherweise gespielt sei“. Alle Werte seien gut und der Zustand des Patienten stabil gewesen. Es gäbe keinen Hinweis, dass er sich zu viel Insulin gespritzt habe. Vorsorglich wurde der heute 65-Jährige in eine Klinik gebracht.

„Er wurde auf die Trage gelegt, wo wir ihn mit Handfesseln gesichert haben.“ Nach Rücksprache mit einem Kollegen aus der Mordkommission wurde ihm die Festnahme ausgesprochen. Aus der Klinik kam der dreifache Vater in Untersuchungshaft, wo er sich seit fast einem Jahr befindet.