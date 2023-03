Streik bei VWE in Verden: Busse bleiben im Depot

Von: Ronald Klee

Die Busfahrer im Landkreis Verden streiken für mehr Geld. Und das gleich zwei Tage lang.

„14,37 Euro pro Stunde ist zu wenig.“ Mit seiner kämpferischen Ansage machte Andreas Abeling noch einmal deutlich, warum er da mit seinen streikenden Kollegen in der Kälte stand. Der Gesamtbetriebsrat von Allerbus und Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) saß jedenfalls nicht am Steuer eines Busses. Die Fahrzeuge und ihre Fahrerinnen und Fahrer blieben am Donnerstag auf dem Betriebsgelände an der Moorstaße. „Alle Kollegen sind dabei“, stellte Abeling klar. Den Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Montag aufgerufen hatte, wollen die Fahrer auch am Freitag fortsetzen.

Schüler blieben an den Haltestellen stehen

Um 4.15 Uhr waren die Allerbus-Fahrerinnen und -Fahrer zu ihrem Streik angetreten, wie sonst zum Dienst. Solidarisch hatten sich auch viele Kollegen vom Eisenbahn-Bereich der VWE dem Ausstand angeschlossen. Während aber auf den Straßen im Landkreis und im Verdener Stadtgebiet die Schüler und Fahrgäste an den Haltestellen warteten, weil sie kein Bus abholte, versah im Bahnbetrieb ein Rest Kräfte einen Notbetrieb.

„Die Mitglieder der Tarifkommission sind gerade bei den Kollegen in Walsrode“, erklärte Abeling, dass Peter Klein und Oliver Ebert am Streikposten nicht anzutreffen waren.



Kollegen in Sachsen-Anhalt erhalten 17,45 Euro

„Unseren Job möchte für das Gehalt von 14,37 Euro im Einstieg keiner mehr machen. Hier muss deutlich nachgebessert werden. Warum sollen wir hier in Niedersachsen als Busfahrer nicht die gleiche Wertschätzung erfahren, wie unsere Kollegen in Sachsen-Anhalt im AVN (Anmerkung: Arbeitgeberverband Nahverkehr Niedersachsen). In Sachsen-Anhalt gibt es einen aktuellen AVN-Tarifabschluss, wo unsere Kollegen 17,45 Euro im Einstieg verdienen“, hatten die beiden im Auftrag der Allerbus-Belegschaft an die Gesellschafter des kommunalen Unternehmens geschrieben: die Landkreise Verden und Heidekreis, Stadt Verden und Gemeinde Kirchlinteln. Das Schreiben sollte ebenso wie der Warnstreik die Forderung unterstreichen, dass der Stundensatz um 3,50 Euro angehoben werden müsse.



Rund 80 Prozent der Fahrer in der Gewerkschaft

Neben der Bezahlung sieht Abeling aber auch Verbesserungsbedarf bei den Arbeitsbedingungen, auch wenn die jetzt nicht so deutlich in die Verhandlungen zur Tarifrunde einfließen. Seine Kollegen würden faktisch in einer Sechs-Tage-Woche arbeiten, und die Schichten an diesen Tagen kämen zuweilen den gesetzlichen Höchstgrenzen der Dauer nahe. Abeling sprach von zehn, manchmal zwölf Stunden mit Wartezeiten. Der Betriebsrat findet es deshalb nicht verwunderlich, dass der Organisationsgrad im Kollegium so hoch ist: „Etwa 80 Prozent sind in der Gewerkschaft“, sagte er.

Hatten in Verden 30 Kollegen die Arbeit niedergelegt, so waren es in der Nachbarstadt Walsrode immerhin acht. Auch dort blieben die Busse stehen. Grundlage des Streiks im Betrieb, so erklärte Andreas Abeling, sei eine Abstimmung am frühen Morgen gewesen. Dieser Beschluss bewirkt auch, dass am Freitag ebenfalls die Busse in den beiden Kreisen stehen bleiben. Darauf weist auch das Unternehmen Allerbus hin: „Hiervon sind alle Linienverkehre der Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH im Landkreis Heidekreis sowie der Verdener Verkehrsgesellschaft mbH im Landkreis Verden betroffen. Dabei wird es zu einem teilweisen oder kompletten Ausfall unserer Fahrten kommen.“

Gemeinsam mit Fridays for Future zur Demo

Die Planung der Streikenden sieht zudem vor, dass sie sich am Mittag mit der ebenfalls in Verden angekündigten Demonstration von Fridays for Future zusammentun. Mit den Klima-Aktivisten treffen sie sich um 10 Uhr am Bahnhof und begleiten den Zug, bis er um 12 Uhr vor dem Rathaus endet.