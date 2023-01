Sechs Uhr morgens in Verden: Ansturm auf die Böller

Von: Florian Adolph

Ob „Böse Sekretärin“ oder „Wütende Beamte“. Die Kunden müssen nur auf den Prospekt zeigen und schon holen Marktmitarbeiter Justin Huth (l.) und Marcel Büsing (r.) ihnen die gewünschten Böller (sofern sie nicht schon ausverkauft sind). © Florian Adolph

In Verden stehen die Leute schon früh in der Schlange um Feuerwerk zu kaufen. Aber nicht alle sind begeistert, dass in diesem Jahr das Knallen wieder erlaubt ist.

Verden – Der nächtliche Himmel über Verden wird an Silvester erneut hell erleuchtet sein. Nach langer Coronapause ist es wieder möglich, zum Jahreswechsel Feuerwerk zu zünden. An den letzten drei Tagen von 2022 haben daher die Geschäfte wieder Böller und Raketen, Knallfrösche, Batterien und Fontänen in ihrem Sortiment, sehr zur Freude vieler Verdener.

Die Verdener kommen in Massen zum Knallerverkauf

Am gestrigen Donnerstag ging der Ansturm los – und es war ein Ansturm bei Zimmermann in Verden. Bereits um 6 Uhr morgens wurden dort die Kunden eingelassen, drei Stunden vor der üblichen Öffnungszeit um 9 Uhr, nur wegen des Knallerverkaufs. Nun mag so mancher denken, dass um die Zeit doch keiner Feuerwerk kaufen geht – ein Irrtum. Die Verdener sind in Massen gekommen.

Zur Öffnung am frühesten Morgen hatte sich bereits eine riesige Schlange gebildet, erzählt Mitarbeiterin Kerstin Büsing. „In diesem Jahr sind die Leute ganz verrückt auf Feuerwerk. Das hab ich so noch nicht erlebt“, sagt sie. „Wir sind schon fast ausverkauft.“ Dabei ist es erst kurz vor halb zwölf am selben Tag.

Im Laden ist extra ein Tresen eingerichtet worden für den Silvester-Verkauf. Dahinter verteilen emsig die Marktmitarbeiter Justin Huth und Marcel Büsing Raketen, Böller und Batterien an Kunden, die auch jetzt noch Schlange stehen. Auf dem Tisch vor ihnen sind die Seiten des Feuerwerks-Prospektes von Zimmermann ausgelegt, damit die Interessenten nur auf das zeigen müssen, was sie wollen. Immer wieder werden neue Kisten mit Knallwerk herangebracht, immer wieder wird ausgerufen, dass von diesem oder jenem Knaller der Letzte verkauft wurde. „Bombenrohr haben wir auch nicht mehr“, schallt es da schon mal durch das Geschäft und es kann auch nichts mehr nachgeliefert werden.

Feuerwerks-Batterien sind gerade am beliebtesten. Zum Beispiel „Street Fun“ mit 82 Schuss. © Florian Adolph

Auf die Frage, was am Besten läuft, antwortet Kerstin Büsing: „Feuerwerks-Batterien verkaufen sich gut.“ Der Renner des Tages war „Prezident Piro“, eine 144-Schuss-Batterie für stolze 89,99 Euro. Diese war schon nach einer halben Stunde ausverkauft.

Büsing: „Sonst ist Verden eher schwach beim Feuerwerksverkauf.“ Nach zwei Jahren Zwangspause, in denen es wegen Corona nicht erlaubt war das Jahresende explosiv und bunt zu feiern, scheinen viele Verdener aber wohl ausgehungert zu sein. Trotz des Runs auf die Böller am Morgen haben dann aber doch alle ganz zivilisiert in der Schlange gewartet. Es habe gute Laune bei den Feuerwerks-Fans geherrscht.

Nicht jeder ist begeistert von der Rückkehr der Knallerei

Einen Tag zuvor auf dem Verdener Wochenmarkt, schien es dabei noch, als ob viele Verdener trotz Knaller-Abstinenz wenig Interesse hätten, das neue Jahr wieder lautstark zu begrüßen. „Ich knalle grundsätzlich nicht“, sagt beispielsweise Fabian Falldorf. „Das ist doch nur Geldausgeberei.“

„Das ist doch nur Geldausgeberei“ Fabian Falldorf hält nicht viel vom Knallen an Silvester. © Florian Adolph

„Ich habe kein Interesse daran“, sagt David Hofer. „Das letzte Mal hab ich vor zehn Jahren geböllert.“

„Der Umwelt zuliebe haben wir noch nie geknallt“, erzählen Gina Kirchhoff und Finn Holldorf. „Wir haben auch wegen des Aufwandes kein Interesse. Außerdem gibt es an Silvester schönere Dinge als Knallen: Zum Beispiel mit Freunden zusammensitzen und feiern.“ Die entstehende Umweltverschmutzung geben mehrere Passanten als Grund an, in diesem Jahr auf Feuerwerk zu verzichten. Manche Verdener sehen aber auch noch andere Gründe, nicht dem Brauch zu frönen.

„Ich bin nicht dafür. Meine zwei Hunde haben immer ganz schlimm darunter gelitten“, sagt Reinhard Niemann. „Ein befreundetes Ehepaar ist extra weggefahren, um dem Ganzen zu entgehen“, fügt seine Begleiterin Wilma Kuhs hinzu. Niemann selbst sei früher immer auf Rügen gewesen, da durfte man auch nicht böllern. „Viele eigentlich, die nicht knallen wollten, tun es aber dann doch“, glaubt er. „Und die Tiere leiden schlimm darunter.“

Für einige der Befragten auf dem Wochenmarkt ist das Böllern allerdings dann doch eine Silvester-Tradition, die sie nicht missen wollen. Saranda Pruthi, die mit ihrem Mann und zwei Kindern unterwegs ist, sagt beispielsweise: „Klar knallen wir, letztes Jahr durften wir ja nicht. Wir haben uns wegen Corona ja schon in vielen Bereichen eingeschränkt.“ Für Pruthi ist das Silvesterfeuerwerk eine Tradition, die zum Leben dazugehört.

Nichtsdestotrotz plant sie, dieses Jahr nur „in Maßen“ zu böllern. „Wir wollen jetzt nicht übermäßig viel Geld für Feuerwerk ausgeben, nur weil es im letzten Jahr nicht möglich war“, sagt sie.

Vorsicht ist beim Böllern angesagt

Manche Städte in Deutschland haben indes beschlossen, Zonen einzurichten, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf. Aber: „In Verden gibt es keine von der Stadt erlassenen Verbotszonen“, so Philipp Rohlfing, Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung, bei der Stadt Verden. „Es gibt allerdings allgemeine gesetzliche Regelungen, die zu befolgen sind.“ Laut diesen Verordnungen ist das Zünden von Böllern in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, sowie brandempfindlichen Gebäuden verboten.

Die Stadt Verden appelliert außerdem, laut Rohlfing, an die Bürger, nur zugelassenes Feuerwerk zu verwenden und allgemeine Vorsicht walten zu lassen, das heißt: Abstand von Menschen, Tieren, Gebäuden und brennbaren Gegenständen (zum Beispiel Papierstapeln) zu halten. Außerdem sollten die Gebrauchsanleitungen des Feuerwerks beachtet, Müll und andere Hinterlassenschaften beseitigt und nicht unter zu großem Alkoholeinfluss geknallt werden.