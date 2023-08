„Arbeit mit Jugendlichen macht mir Spaß“

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Mit dem geländegängigen Quad: Feline Dreiucker möchte Jugendliche für die Arbeit beim JRK begeistern. © Haubrock-Kriedel

Feline Dreiucker möchte das Jugendrotkreuz in Verden neu beleben und hat bereits ganz konkrete Pläne

Verden – Im Bereich Jugendarbeit sieht es beim Deutschen Roten Kreuz Verden (DRK) zurzeit schlecht aus. Das soll sich unter der neuen Leiterin des Jugendrotkreuzes (JRK), Feline Dreiucker, aber wieder ändern. Die 20-Jährige wünscht sich viele neue Mitglieder für eine aktive Jugendgruppe. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren sind am Sonnabend, 12. August, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, dazu eingeladen, sich bei einem Tag der offenen Tür am Behrensweg 2a ein Bild von der Arbeit des JRK zu machen. Feline Dreiucker arbeitet hauptberuflich in einem Krankentransportunternehmen. Ehrenamtlich beim DRK tätig ist sie seit zweieinhalb Jahren. „Eigentlich wollte ich Kindergärtnerin werden. Mein Partner hat mich dann zum DRK mitgenommen und das fand ich sofort cool“, erzählt sie.

Die junge Frau hat im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Krankentransporte gefahren. Beim DRK Verden leitet sie ehrenamtlich Erste-Hilfe-Ausbildungen und macht Sanitätsdienst. Während der Pandemie hat sie zudem im Corona-Testzentrum gearbeitet. Darüber hinaus ist sie als Patin für einige Fahrzeuge verantwortlich, zum Beispiel für das geländegängige Quad, mit dem Verletzte auch aus für andere Fahrzeuge schwer zugänglichen Gebieten, wie dem Stadtwald oder den Allerwiesen, abtransportiert werden können.

Der Gedanke, die Jugendgruppe beim DRK wieder neu zu beleben, sei ihr gekommen, weil sie bei ihrer Arbeit im Krankentransportunternehmen vor allem Umgang mit älteren Menschen hat. „Mir fehlte der Umgang mit jüngeren Leuten. Ich habe bei Erste-Hilfe-Kursen bereits viel Kontakt mit Jugendlichen gehabt und war auch schon in den Grundschulen unterwegs. Da habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit jungen Leuten Spaß macht. Da ich selbst noch jung bin, kann ich mich gut in die Jugendlichen hineinversetzen und mich auf einer Ebene mit ihnen unterhalten“, sagt die 20-Jährige. In der Jugendgruppe werden nicht nur Erste-Hilfe Maßnahmen geübt und Notfälle simuliert, auch Ausflüge zu anderen Hilfsorganisationen und gemeinsame Spieleabende sind geplant. Bereits ab 16 Jahren kann die Prüfung zum Sanitäter abgelegt werden.

Die Leiterin des JRK hofft nun, dass sich viele Interessierte melden, denn Nachwuchs wird dringend gebraucht. „Es ist schön, wenn man die Kinder schon früh an die Aufgaben heranführen kann. Als ich selbst mit 18 Jahren in das DRK eingetreten bin, hatte ich noch keinerlei Vorkenntnisse und musste viel lernen“, sagt sie.

Das Jugendrotkreuz trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr am Behrensweg 2a. Das erste Treffen findet am 24. August statt. ahk